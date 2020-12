MÉS vota 'no' en el Senado a los Presupuestos estatales porque "Sánchez no ha cumplido con Baleares"

El senador de designación autonómica por Baleares, de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal ha mantenido la posición de votar 'no' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el marco de la sesión de este martes en el Senado "porque Sánchez no ha cumplido con Baleares".