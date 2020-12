Melyssa Pinto habla de su mayor complejo físico: "He sentido vergüenza al verme en televisión"

Melyssa Pinto, quien fuera uno de los rostros más populares de la segunda edición de La isla de las tentaciones, se ha sincerado sobre su mayor complejo físico desde la adolescencia: el acné y las señales de su paso en el rostro.

La influencerha compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Paraíso Melyssa, para mostrar el último tratamiento al que se ha sometido, un alisamiento de la piel del rostro, y para hablar de su historia con el acné.

"A mí me viene el acné desde que tenía 15 años por tomar anticonceptivas", ha explicado la expareja de Tom Brusse, aclarando que nunca se ha sentido del todo cómoda con su apariencia física: "He tenido problemas de autoestima".

Melyssa Pinto responde a TODAS las críticas que ha recibido en su vida por tener acné #MyHyV > https://t.co/iu8BHVD32Xpic.twitter.com/CBZKiyj1qg — mtmad (@mtmad) December 22, 2020

No obstante, Pinto mejoró sus inseguridades con el paso del tiempo, pero la entrada enLa isla de las tentacionesprovocó que volviera a tener complejo por el acné. De hecho, los comentarios que leyó en las redes sociales no le hicieron ningún favor, pues algunos usuarios comparaban su cara con "un colador". "He sentido vergüenza de verme en televisión", ha valorado al respecto.

Asimismo, la pareja de Manuel Morais ha querido lanzar un mensaje de amor propio dirigido a todas aquellas personas descontentas con su físico: "Si habéis tenido un problema de acné o si tenéis cualquier otro tipo de problema no os hundáis".