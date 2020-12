Muere Mensi Medina, la madre de Amor Romeira

Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano y habitual colaboradora de distintos realities de Mediaset, está pasando por uno de los trances más complicados de su vida.

La canaria ha perdido a su madre, Mensi Medina, cuya noticia de su fallecimiento se conoció en la tarde de este lunes.

Fue Lydia Lozano quien la dio en Sálvame y después Amor confirmó en las redes sociales. "Así te vamos a recordar siempre mami @mensimedina ❤💫", escribió junto a una foto con ella.

"Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenia que luchar por ser quien quería ser. Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos! Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba mami!! Te decían: "Hasta Siempre Mensi" "Gracias por ser mi amiga" "Te queremos" "Nunca te vamos a olvidar". ¡TU ERAS ESPECIAL MAMÁ! GRACIAS por todo! Te amamos HOY, MÑN Y SIEMPRE @carmindaromeira ❤💫👭🏽", recordó.

De momento, Amor no ha contado las causas del fallecimiento de su progenitora, que hace algo más de un año sufrió un ictus y, desde entonces, lsu situación ha sido complicada.

Nada más conocerse la noticia, muchos rostros conocidos de televisión se han volcado con la joven canaria. Compañeros como Marta López, Irene Rosales, Gloria Camila o Luis Rollán han mandando mensajes de condolencias a Amor para sobrellevar estos duros momentos que está viviendo.