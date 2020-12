La afición de una concursante de '¡Ahora caigo!' repugna Arturo Valls: "¡Qué asco, por favor!"

Antes de comenzar a concursar en ¡Ahora caigo!, los participantes realizan una presentación donde dicen su nombre, profesión, lugar de donde vienen, que harían con el dinero si ganaran y sus aficiones.

Pero este lunes, Julia sorprendió a Arturo Valls, que con cara de repugnancia se quedó sin palabras al escuchar a la participante del programa de Antena 3: "Vengo de Ronda, Málaga, soy enóloga, aunque ahora hago enoturismo, realizo visitas y catas por las diferentes bodegas que hay en mi zona", afirmó.

"Mis hobbies son los típicos de todo el mundo: Leer, escuchar música... pero tengo uno un poquito raro y que a la gente le puede asustar", comentó la malagueña, creando la expectación.

Julia señaló que "me encanta ver vídeos de granos", asombrando al público presente en el plató y a Valls, que exclamó: "¿Cómo?". Ella le explicó que "cuando estoy tirada en el sofá me gusta verlos. Eso sí, me gustan los negros, los de pus, no".

"¡Ay, por favor, que asco!", afirmó el presentador al escucharla: "Colócate y abre la trampilla", pidió Valls. "¿Por qué no te haces esteticista?", preguntó el valenciano, a lo que la concursante le contestó que "me gusta verlos, no tocarlos".

"Cambiemos de tema", le pidió Valls a Julia, que continuó con su presentación. Sus extraños gustos consiguieron desconcertar a la concursante central, Marta, a la que logró eliminar.

Al final, Julia accedió a la trampilla del centró del programa, pero prefirió plantarse con el dinero que seguir jugando, logrando 5.501 euros: "Es una alegría porque me lo he encontrado y el juego de mesa le hace mucha ilusión a mi hermana", reconoció la malagueña llevándose el premio en su breve presencia en el programa.