Cvirus.- L'OMS assegura que, ara com ara, no hi ha proves que la nova variant siga "més mortal"

"Estem treballant amb científics i investigadors per a veure com es comporta el virus", ha dit Tedros en una roda de premsa, per a insistir en la necessitat de frenar la transmissió del virus "el més ràpid possible", alertant que quan més se li permeta disseminar-se, "més probabilitats hi ha que mute".

En aquest sentit, la doctora responsable de malalties emergents i zoonosi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Van Kerkhove, ha informat que el que en l'actualitat s'ha observat, respecte a aquesta nova soca, és que sí pareix que tinga una major transmissibilitat, si bé ha assenyalat que el Regne Unit està analitzant tots els aspectes relatius a aquesta variant.

"Ara com ara no hi ha proves que hi haja un augment de la gravetat associat a aquesta variant. S'està treballant per a estudiar la transmissió del virus i l'augment de la mateixa per a determinar com es transmet aquesta variant, però encara no sabem que aquest virus vaja a canviar la seua severitat o el valor de les vacunes", ha emfatitzat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan.

CONTINUAR AMB LES MESURES PER A FRENAR LA TRANSMISSIÓ

Per açò, Tedros ha demanat als països i als ciutadans que, més enllà de la pròxima arribada de les vacunes contra la Covid-19, adopten totes les mesures necessàries per a evitar els contagis, protegint a més els professionals sanitaris.

"Els sanitaris mai han tingut un any més difícil que aquest. Estem davant una època festiva i el millor regal per a ells és que els líders polítics i els ciutadans adopten les precaucions necessàries per a evitar pressionar encara més als sistemes de salut", ha postil·lat.

Dit açò, Tedros ha comentat que les vacunes "no són una excusa" perquè les persones deixen de ser prudents davant del virus, per la qual cosa ha reiterat la importància de "duplicar" el suport als servicis bàsics de salut.

"Estem veient grups que segueixen insistint, amb una narrativa deshonesta, que el virus només afecta els ancians i que amb les vacunes ens podem relaxar. La Covid-19 ataca totes les persones, inclosos els xiquets, i tots els sistemes del cos", ha avisat el director general de l'OMS, per a subratllar la importància de garantir l'accés a les vacunes a tot arreu del món.