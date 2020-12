Mata veu marge per a negociar l'abaixada d'impostos que demana Cs malgrat les "reticències" dels seus socis

20M EP

NOTICIA

El síndic socialista, Manolo Mata, ha defès que fins al 23 de desembre hi ha temps per a negociar l'abaixada d'impostos que demana Cs en la llei de mesures fiscals o acompanyament als pressupostos de la Generalitat del 2021, una proposta on creu que hi ha "més reticències" per part de Compromís i Unides Podem, socis del PSPV en el govern valencià.