El duro ataque de Asraf a Ana Rosa Quintana por llamarlo machista: "Que aprenda ella a elegir pareja"

Asraf vivió este domingo una dura noche desde el plató de La casa fuerte. Ya expulsado junto a su pareja, Isa Pantoja, el joven tuvo que ver en directo un vídeo donde se resumían las críticas recibidas por su actitud con ella, entre ellas las de Ana Rosa Quintana.

Al exconcursante no le sentaron nada bien y se defendió a su manera, con dardos y ataques contra ella y contra los colaboradores de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana, entre otros, tachó de machista al exmister, y dijo sobre Isa Pantoja: "Solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja". Algo que tuvo respuesta rápida por parte del joven: "Que aprenda a elegir ella primero, ¿no?".

Un mensaje que muchos espectadores y usuarios de las redes sociales han entendido como una indirecta a la presentadora por la supuesta implicación de su marido en el 'caso Villarejo'.

Ya al comienzo del programa, Asraf revelaba que lo había pasado fatal tras su salida del reality por todo lo que se había dicho de él. "Los dos primeros días no comí nada. Lo he pasado mal dentro y yo creía que se vería. Y la gente creo que ha visto otra cosa", confesó Beno.

Además, su pareja sacó la cara por él tras ver ese demoledor vídeo. "No me gustan [las críticas]. Ellos han vivido también mi relación, porque hemos estado todos los compañeros, entonces me sorprende que digan esas cosas sabiendo lo que he sufrido por algunas insinuaciones. Me hubiera gustado que me dijeran esto a mí. No hablo de Ana Rosa sino de la gente con la que tengo contacto", dijo la hija de la tonadillera.