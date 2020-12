El motivo por el que la mujer más rica del mundo ha caído al puesto 18 en pocos meses

Mackenzie Scott fue, durante un tiempo, la mujer más rica del mundo. Pero en pocos meses, cayó en la lista, rápidamente. Pero fue ella misma la que tomó las decisiones que provocaron esa caída.

Este año, su fortuna personal pasó de 23.600 millones de dólares a 60.900 millones (de aproximadamente 19.000 millones de euros a casi 50.000). ¿El motivo? Su divorcio. Y es que su exmarido es el hombre más rico del mundo: el CEO de Amazon, Jeff Bezos.

En el acuerdo de divorcio, Scott recibió la cuarta parte de las acciones que Bezos mantiene en la compañía que fundó. Como el valor de Amazon se ha disparado un 72% este año, su fortuna lo ha hecho de manera paralela y esta mujer de 50 años se convirtió en la mujer más rica del planeta Tierra.

Pero ella misma decidió que la mayor parte de ese dinero lo iba a donar. "El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que me ha ayudado a generarla. No tengo dudas de que la riqueza personal de cualquiera es producto de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que presentan oportunidades para algunas personas y obstáculos para muchas otras", dijo.

Desde entonces no ha parado de donar a causas benéficas. Según la BBC, ha donado ya más de 6.000 millones de dólares, unos 5.000 millones de euros.

Por ejemplo, en julio donó 1.700 millones (casi 1.400 millones de euros) a 116 organizaciones, entre las que había colegios y universidades con amplia representación de afroamericanos.

En los siguientes cuatro meses, ha donado 4.200 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) a bancos de alimentos y fondos de ayuda de emergencia para ayudar a personas desfavorecidas a causa del coronavirus.

Pero Mackenzie Scott seguirá donando: "Tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir", afirmó.