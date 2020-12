Cristina Pedroche desvela cómo es su vestido para las Campanadas: "Está dando un poco de problemas"

Con la Nochevieja a la vuelta de la esquina, la expectación por conocer cómo será el vestido con el que Cristina Pedroche presentará las Campanadas en Antena 3 ha empezado a crecer. Por este motivo, la colaboradora de Zapeando ha desvelado este viernes en el programa nuevas pistas sobre su atuendo con ayuda de Josie, su estilista.

"No sabemos nada aún este año", ha comenzado diciendo el presentador, Dani Mateo, que le ha pedido a Josie que le dé detalles y pistas sobre el vestido. "La pista es que ya está hecho, por fin", ha revelado el estilista, entre aplausos de los colaboradores.

"A ver, hay una cosa que nos está dando un poco de problemas", se ha sincerado Cristina Pedroche. "Vamos a terminarlo esta semana, yo creo", ha añadido. "Ya está, ya está, Pedroche, que yo voy ahora a recogerlo a las diez de la noche", le ha tranquilizado Josie, lo que no ha convencido a la colaboradora.

"Ya, a recogerlo, pero yo me lo tengo que probar", ha insistido Pedroche. Josie ha tratado de convencerla: "Pero es que te va a quedar bien, por favor, que llevamos mucho tiempo, te va a quedar bien, solo lo puedes defender tú. Es verdad, es muy triste, pero es así", ha espetado el estilista y colaborador de Zapeando.

"Pero el problema, Cris, ¿es por arriba, por abajo, por delante o por detrás?", ha querido saber Dani Mateo. "Dentro, dentro", le ha respondido Josie. "Este año es como todo muy para dentro, mucha luz, y mucha comodidad", ha añadido, por su parte, Cristina Pedroche.

"A ver si va a venir en chándal", ha bromeado la colaboradora Lorena Castell. "No, no, no, chándal no es, ya hemos tenido mucho chándal este año", le ha cortado Josie.

En este sentido, Pedroche ha vuelto a insistir en que es "muy cómodo" y ha dado otra pista: "Creo que este es el año que menos voy a tardar en vestirme", ha dicho, una afirmación secundada por Josie.