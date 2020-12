El truco del ventilador o no poner música: consejos para minimizar el riesgo de contagio durante la Navidad

En un contexto realmente inusual, las Navidades ya están aquí. Pese a las distintas restricciones que habrá en los diferentes países y regiones del mundo, son fechas en las que habrá más contacto entre personas del que hemos acostumbrado últimamente. Pero para que todo vaya bien, hay que seguir ciertos consejos.

La BBC ha recogido algunos de los que se deberían seguir. El primero es muy obvio: si tienes síntomas, no te juntes con nadie. Las reuniones, mejor si son con pocas personas. Pero sobre todo, hay que pensar en los núcleos de convivientes.

Mejor menos núcleos

"Por ejemplo, una reunión entre 10 personas tiende a ser menos peligrosa si se juntan solo dos grupos que conviven (cinco viven en una casa y las otras cinco en otra) que si las 10 personas viven en casas distintas", explica Vitor Mori, ingeniero biomédico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vermont (EE UU).

También hay que tener en cuenta qué tipo de personas son aquellos con los que nos vamos a reunir: "Si es posible, los mayores y las personas que sufren obesidad, diabetes, hipertensión y problemas pulmonares deben evitar las reuniones", dice el presidente de la Asociación de Infectología de Minas Gerais, Estevao Urbano.

Si una reunión con una persona del grupo de riesgo es inevitable, se recomienda "hacer una visita corta, sin cenar, sin quitarse la mascarilla", dice Juliana Lapa, infectóloga y profesora de la Universidad de Brasilia (UnB).

Al aire libre o con el truco del ventilador

Respecto a las condiciones, lo mejor es un lugar abierto, un patio, una terraza, una azotea o un jardín.

Si es inevitable una reunión en un lugar cerrado, lo mejor es abrir todas las ventanas. Hay, además, un truco para aumentar la ventilación: el del ventilador.

"Pon un ventilador cerca de la ventana y de frente. De esa manera, el ventilador funciona como un extractor de aire, aspirando aire y empujándolo fuera de la habitación. Eso genera presión negativa dentro de la sala y hace que entre aire fresco desde otra ventana", dice Vitor Mori.

Este experto recomienda que si hay más de una ventana y más de un ventilador, se puede colocar este en la ventana opuesta y en la posición contraria, es decir, mirando hacia dentro de la habitación.

De esta manera, un ventilador aspirará el aire y otro lo expulsará, generando una circulación e intercambio de aire constantes.

Sin música, ni discusiones... y ojo con el alcohol

Otro factor es el tiempo: las visitas deben ser cortas. Entre las personas debe haber la mayor distancia posible, y se debe evitar alzar la voz. Por eso se recomienda no usar música, para que no sea necesario hablar alto. También se aconseja no entrar en discusiones acaloradas. Y cuidado con el alcohol, porque puede hacernos bajar la guardia.

Pero el momento más crítico es la cena, cuando nos quitamos la mascarilla para comer y beber. Si solo hay una mesa, se recomienda una rotación, con prioridad para los mayores y las personas en grupo de riesgo.

Si hay sitio para poner dos mesas, en una deben estar las personas de riesgo y en las otras el resto. Y por supuesto, nada de compartir cubiertos o vajilla. Todo en platos individuales.

De cualquier manera, en caso de dudas, el consejo es claro: "Es increíblemente difícil porque, especialmente durante las fiestas, queremos estar con la familia. Pero en algunas situaciones, la difícil decisión de no tener una reunión familiar es la apuesta más segura", dice Maria Van Kerkhove, líder técnica de Covid-19 en la OMS.