Pablo Rivero revela que tuvo dos veces el coronavirus: "Que la gente que lo ha pasado no se confíe"

El actor Pablo Rivero, conocido por interpretar a Toni Alcántara en la serie Cuéntame, ha desvelado que superó el coronavirus hasta en dos ocasiones, y ha pedido a aquellos que hayan pasado la enfermedad que "no se confíen", porque las reinfecciones de Covid-19 existen.

En declaraciones a Chance, Rivero ha contado que fue una prueba de coronavirus que le hicieron cuando se reincorporó a la serie de TVE, la que le indicó que tenía anticuerpos y que había pasado la enfermedad. "Tuve un día que me dijeron que había tenido una insolación porque había tenido mucha fiebre muy alta en cuatro horas y luego nada. Yo pensé que era de eso", ha asegurado.

Ese episodio le ocurrió "a finales de agosto", ha dicho el actor, "y a mediados de septiembre lo pillé otra vez", ha agregado.

En este sentido, Rivero ha admitido que lo que le pasó "es una cosa muy extraña". "La primera vez se supone que tenía anticuerpos de Covid. Y a mediados de septiembre, lo que dijeron es que no lo podían contar como reinfectado", ha contado.

"No me hicieron ni puto caso, en general, pero bueno, cuando insistía, por si lo querían tener en cuenta, es que como la primera vez no era positiva la PCR, sino que era pasado, pues que podría ser otro tipo de Covid", ha señalado.

Asimismo, el actor ha querido enviar un recado a todas aquellas personas que hayan superado esta enfermedad: "Mando este mensaje para que la gente que lo ha tenido no se confíe", ha advertido.

Respecto a cómo pasó el confinamiento la pasada primavera, el actor ha indicado estuvo en su casa, "en familia, aprovechando el tiempo que muchas veces no tienes para estar en familia, para escribir y avanzar una novela nueva porque nunca tengo tantos meses del tirón y viendo periódicos, no he estado más al día de las noticias nunca. Con mucha incertidumbre, muy preocupado y con mucha pena, sobre todo, por lo que se está viviendo".

En su caso, Rivero ha contado que ha tenido "suerte" porque en su entorno "muy poca gente se ha puesto muy mala, conozco muy pocos fallecimientos", ha reconocido.

Sobre cómo pasará las navidades, ha sido contundente: "No voy a hacer locuras ni juntarnos veinte mil ni mucho menos".