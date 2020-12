El Consell aprova 1.272 places d'Oferta d'ocupació pública de personal docent

El decret contempla l'oferta d'un total de 1.272 places d'accés lliure al cos de mestres. El set per cent d'aquestes vacants, 89 places, es reserven perquè siguen cobertes per personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, sempre que se superen les proves selectives.

Les places d'aquesta quota que queden desertes s'assignaran a les persones aspirants del torn general que hagen superat les proves per ordre de major a menor puntuació.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és establir la base per al desenvolupament dels diferents procediments de selecció als cossos docents no universitaris que proporcionen tant una reducció del professorat que es trobe en situació de temporalitat, com l'oportunitat als ciutadans que desitgen incorporar-se a l'àmbit laboral públic del sector educatiu.

La instrumentació de les proves selectives de les convocatòries objecte de l'Oferta d'ocupació pública es farà a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Les proves es concretaran en les convocatòries corresponents d'acord amb el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'aquest.

Quant a la inversió associada a la constitució de tribunals, l'estimació ascendeix aproximadament a 2 milions d'euros, mentre que la previsió d'ingressos, corresponents al deute de taxes per a participar en les proves selectives, és d'aproximadament 461.250 euros.

Amb aquestes 1.272 places de mestre i mestra de l'Oferta d'ocupació pública de personal docent de 2020, la Conselleria d'Educació inicia els preparatius per a la realització de les oposicions d'Infantil i Primària del 2022. La resta de places, fins a arribar a les 2.500 acordades, s'inclouran en l'oferta del 2021 que es negociarà l'any que vé.

Cal recordar que el març passat, amb la declaració de l'estat d'alarma que va suspendre durant dos mesos tots els procediments administratius, la Conselleria va retardar un any el calendari d'oposicions a places docents. De manera que es va acordar en el sistema educatiu valencià que les oposicions de Secundària i altres cossos, que s'havien de dur a terme enguany, quedarien ajornades al 2021, i les oposicions previstes el 2021 per a Infantil i Primària es farien el 2022.

Aquestes 2.500 places de les oposicions del 2022 són l'última etapa d'un calendari anunciat el 2018 que suma un total de 13.000 llocs de treball, el major nombre de places de l'última dècada. De les 13.000 places anunciades, 7.500 de Secundària i altres cossos docents i 5.500 d'Infantil i Primària, ja s'han adjudicat més de la mitat a través de les oposicions que es van dur a terme el 2018 i el 2019.

Després de l'ajornament del calendari per la COVID-19, el pròxim 15 de maig de 2021 es reprendran les oposicions de Secundària, amb 3.542 places d'accés lliure, a les quals ja s'han inscrit més de 23.000 aspirants.