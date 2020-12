'Les Tres Germanes' de Txékhov lluiten ara contra el canvi climàtic

Territori Cultura GENERALITAT DE CATALUNYA

La sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure reobre amb la versió de Les Tres germanes del dramaturg rus Anton Txékhov (1860-1904) de l’actor i director Julio Manrique, Marc Artigau i Cristina Genebat. L’obra es refereix, com indica Manrique, a les "grans preguntes" de la vida, com ara per què vivim, per què patim i per què existim, el que el director català veu com quelcom de "catàrtic" en els temps actuals que vivim marcats per la pandèmia de Covid.

"Txékhov continua explicant-nos els nostres anhels, temors, esperances, els somnis de futur, la nostra mandra, els nostres defectes i virtuts", assegura, malgrat tractar-se d’una història escrita l’any 1901.

Manrique introdueix els 10 actors del muntatge en una peixera transparent gegant que expressa dalt l’escenari la bombolla vital en què es troben immersos els personatges i de la que no poden sortir. La trencadora escenografia l’ha creada Lluc Castells.

Les tres germanes Masha, Olga i Irina (interpretades per les actrius Cristina Genebat, Maria Rodríguez i Elena Tarrats) es van quedar sense pare fa un any, i "el seu fantasma les impregna des de l’inici, elles viuen en una ciutat petita, gris, avorrida, i no deixen de dir-se que volen marxar a la ciutat de Moscou, sortir d’on estan, cercar el territori de la infància, idíl·lic, de felicitat", afirma el director.

Els actors de l'obra 'Les tres germanes' pujats a l'escenari. SILVIA POCH

Aquest esperit d’escapada centra una obra en la qual el canvi climàtic ha estat el vehicle amb què han volgut explicar "un món en transformació" com el que va narrar per a la posteritat l’escriptor rus. Completen el repartiment del muntatge, que fa estada al Lliure de Montjuïc fins al pròxim 21 de gener, els intèrprets Lluís Soler, Ivan Benet, Carme Fortuny, Mireia Aixalà, Marc Rius, Joan Amargós i Jordi Rico.

"Volíem que Txékhov convisqués entre nosaltres", corrobora Manrique, que té en l’autor rus, que també va ser metge, un vell conegut al qual s’ha enfrontat en la seva carrera artística. D’ell va adaptar fa més d’una dècada un altre títol clàssic, L'hort dels cirerers, en aquella ocasió al Teatre Romea.

