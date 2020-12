Los dispersos ya acumulan más de 1.200.000 euros en '¡Boom!', pero siguen sin llevarse el bote

Con más de 1.200.000 euros (1.203.600€) acumulados en 251 participaciones en ¡Boom!, Los dispersos se van acercando, poco a poco, al mítico récord que marcaron Los lobos en el concurso de Antena 3.

Este jueves el equipo derrotado por los campeones fue Los bobal, que por lo menos lograron eliminar a uno de los miembros de Los dispersos, y fue Manolo el elegido para no participar en la bomba final y pelear por los 2.070.000 euros del bote.

Juanra Bonet, en '¡Boom!' ATRESMEDIA

Victoria, Miguel Ángel y Óscar, este como portavoz del equipo, se enfrentaron a la última prueba, donde Juanra Bonet les formuló 15 preguntas para que las respondieran en los dos minutos de tiempo que disponían.

El primer error llegó en una cuestión sobre televisión, la número 6: "¿Qué serie contó con un episodio dirigido por Arnold Schwarzenegger?", quiso saber el presentador. "Las Crónicas de Sarah Connor", sugirió Miguel Ángel, pero se equivocó.

Los dispersos alcanzaron una buena racha de aciertos, hasta que llegaron a la penúltima pregunta, la 14: "¿El lanzamiento de qué satélite se considera el inicio de la llamada 'Era espacial'?". Una vez más, Miguel Ángel le indicó a Óscar que contestara "Sputnik", pero falló.

La siguiente pregunta, la 15, también se les atragantó: "¿Cuál fue la primera obra de teatro musical que escribieron Andrew Lloyd Webber y Tim Rice?". Victoria indicó que podía ser "Joseph y la túnica multicolor", pero erró en la respuesta.

Con poco más de 7 segundos por delante para responder a las tres preguntas que habían fallado los tres concursantes se la jugaron con la 14, señalando que se trataba de "Sputnik 1", pero no les dio tiempo a más y la bomba estalló, perdiendo el bote de más de dos millones de euros.

"La primera obra de teatro musical que escribieron Andrew Lloyd Webber y Tim Rice fueThe likes of us. Y la última, la serie de televisión que contó con un episodio dirigido por Arnold Schwarzenegger fue Historias de la cripta", señaló Bonet para concluir el programa de este jueves.