Cvirus.- Puig destaca que la Comunitat està preparada per a la vacunació però adverteix: "No cal relaxar-se"

Puig, després de vistar l'Ajuntament i el Museu Valencià del Joguet d'Ibi, ha destacat que és "una molt bona notícia" que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, haja confirmat aquest dijous que els primers països de la Unió Europea començaran la vacunació coordinada a partir del 27 de desembre.

Sobre aquest tema, ha destacat la capacitat de la Comunitat Valenciana en l'organització de campanyes de vacunació any perquè "tenim una xarxa molt positiva de salut pública des de fa molts anys" i un equip "molt potent" i en eixe sentit ha recordat que ja s'han administrat mig milió de vacunes contra la grip més que el passat any.

"Hui Europa ens dona eixa bona notícia que tot desitgem que s'accelere al màxim per a arribar al més prompte possible a la immunització", ha recalcat. No obstant açò, ha recordat que des de "la primera dosi a la segona cal esperar un temps" i després "encara cal esperar uns dies fins que s'està immunitzat".

Per açò, ha recalcat que encara que "s'inicie el procés i es comence a veure el final encara estem enmig de la pandèmia" i "qualsevol relaxació seria absolutament contraproduent", ha advertit.

"SENSE CARRERES ABSURDES"

Puig ha confirmat que la campanya començarà en totes les comunitats a "la vegada, com ha de ser" perquè "ací no estem per a competir ni generar carreres absurdes" sinó el que necessitem és que "en la mesura se'n vaja rebent les vacunes poder administrar-les el més ràpidament possible i amb tota la seguretat per a les persones".

En eixe sentit, ha recordat que hi ha un criteri "clar" sobre l'ordre d'inoculació, que començaran per residents, personal sociosanitari i sanitari, i posteriorment als col·lectius més vulnerables i ha destacat que en aquesta primera etapa es vol arribar a aconseguir a la màxima població d'aquests segments.