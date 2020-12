Sophie Turner tilda de "Marido del Año" a Joe Jonas por el regalo de Navidad que le ha hecho

En febrero cumplirá su primer cuarto de siglo, así que es normal que Sophie Turner conecte tanto con la juventud actual porque, básicamente, pertenece a ella. Y ello no es solo una circunstancia más a la hora de pasar el resto de su vida con Joe Jonas, uno de los integrantes de los Jonas Brothers (que quizá estar con cualquiera de ellos era uno de los sueños de muchos y muchas de esa generación), sino porque tiene también los mismos gustos en lo que a cultura pop se refiere.

La actriz que interpretó a Sansa Stark en Juego de Tronos ha vivido un año inolvidable porque, aunque por supuesto tuvieron que vivir la cuarentena por el coronavirus encerrados en casa (con aquella frase sobre el atuendo que se debía vestir en la pandemia: "Negocios por arriba, diversión por abajo"), lo que ha seguido al desconfinamiento han sido solo alegrías.

La principal, claro, el nacimiento de su primera hija, Willa. Pero, quizá medio en broma (pero también medio en serio), y teniendo en cuenta que no son muy dados a compartir fotografías de la pequeña reina de la casa, hay otra razón de peso para el nombramiento que ha hecho la intérprete del cantante.

Para Turner, el autor de éxitos como See No Morese ha convertido por méritos propios en "Marido del Año". Y la razón no tiene nada que ver con Willa, sino con su regalo anticipado de Navidades, que ha dejado a la actriz de la saga X-Men con una sonrisa de oreja a oreja.

Presumiendo de dicho presente, Sophie ha compartido con sus algo más de 15 millones de seguidores la camiseta personalizada que le ha hecho su marido y que repasa toda la evolución vital y profesional de una de sus cantantes favoritas: Miley Cyrus (aunque en la prenda aparezca serigrafiado su conocido álter ego juvenil, Hannah Montana).

La camiseta de Miley Cyrus que Joe Jonas le ha regalado a Sophie Turner. Instagram @sophiet

Además, si se piensa detenidamente, y se quiere rizar el rizo, el regalo es toda una broma del propio Joe Jonas a sí mismo, pues Miley Cyrus, cuando aún estaba en Disney Channel fue pareja del hermano de Joe, Nick Jonas. Por lo que básicamente le ha regalado a Sophie una camiseta estampada con la cara de su excuñada.

En las redes ya se han encargado de bucear lo suficiente para mostrar la cantidad de ocasiones en las que la actriz de Juego de Tronos ha hecho gala de su gusto por la música de Miley, que no ha dudado en responder a la story compartiéndola en su perfil y añadiendo un "Yassss".