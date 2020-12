Preocupación por Chiqui, de 'GH 10', tras publicar una foto desde la cama de un hospital

Hace apenas un año, la vida de Almudena, concursante de GH 10 conocida como Chiqui, dio un giro de 180 grados cuando decidió separarse de Borja, su marido y padre de sus hijas, tras más de una década juntos.

A lo largo de este año, la exconcursante y su ex han tenido problemas que ella misma ha aireado en programas como Sálvame, donde ha explicado que llevaba cinco años soportando una situación muy complicada.

Aunque no quiso entrar en detalles, sí declaró que aguantó mucho por sus hijas, pero matizó: "Desde aquí quiero decir que no se debe aguantar ni tolerar nada por los hijos porque no es bueno para ellos".

Hace tres meses, la concursante hizo público un story haciendo referencia a su exmarido. "Después de 12 meses divorciados manda cojones que aún a estas alturas pidan maletas de ropa", escribió. "Ya tocan la moral".

Ahora, para terminar este nefasto año, Chiqui ha tenido un percance de salud por el que ha preocupado mucho a sus seguidores. La televisiva ha publicado una foto en su Instagram en la que aparece en la cama de un hospital con la que cuenta que ha estado ingresada.

Sin embargo, no ha dado detalles de su problema ni de su estado de salud, algo que ha provocado especulaciones varias. "Poco a poco", se la limitado a escribir.