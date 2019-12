Chiqui (GH10) cuenta que sintió miedo de su expareja Borja por ella y por sus hijas

Durante su visita a Sábado Deluxe el 28 de diciembre, la exconcursante de Gran Hermano 10 Almudena Martínez (Chiqui) habló sobre su ruptura con Borja Navarro, con quien llevaba casada diez años y tenía dos hijas.

Si ya María Patiño adelantó en Sálvame Banana que los motivos de la separación de la pareja eran "mucho más graves" de lo que cabía imaginar, ahora es la propia Chiqui quien ha confirmado lo que adelantó la colaboradora.

Así, en su entrevista y tras un cálido recibimiento, Chiqui comentó que llevaba cinco años soportando una situación muy complicada. Aunque no ha querido entrar en detalles, sí ha declarado que aguantó mucho por sus hijas, pero matiza: "Desde aquí quiero decir que no se debe aguantar ni tolerar nada por los hijos porque no es bueno para ellos".

Entre lágrimas, ha expresado también sus sensaciones tras cortar la relación, comentando que se siente liberada y feliz gracias a la ayuda psicológica que está recibiendo. La relación había pasado por muchas crisis, pero parecía fortalecida tras superar una supuesta infidelidad por parte de Borja al flirtear con varias chicas por internet.

Chiqui además contó en el programa que su exmarido le había faltado al respeto por su físico en diversas ocasiones, y expresó que cree que Borja no quiere a sus dos hijas. Al terminar la entrevista y en una publicación en su Instagram, dio las gracias por todos los mensajes de apoyo que estaba recibiendo.

Entre los comentarios, mucha gente le mandaba ánimos tras su confesión, pero especialmente controvertido ha sido el comentario del exconcursante de Gran Hermano Vip 7 Dinio García, quien le escribió: "Tenéis que arreglar todo porque valéis mucho ❤", algo por lo que ha sido increpado por muchos usuarios de la red social, y a lo que Chiqui contestó con contundencia: "Esto no tiene arreglo, Dinio".