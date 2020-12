València posa el focus policial a evitar les aglomeracions comercials i les festes il·legals per Nadal

L'operatiu especial de Nadal de la ciutat de València estarà enguany, com succeeix amb tots els aspectes de la vida pública i privada, marcat per la pandèmia del coronavirus, que centrarà el reforç policial a vigilar que no es produïsquen aglomeracions en centres comercials i a evitar la celebració de festes il·legals. Tot això amb l'objectiu de frenar la propagació de la Covid-19, més encara tenint en compte el repunt que s'està produint en els contagis després del pont de la Immaculada i les festivitats que apunten en el calendari fins a principis de gener.

La Junta Local de Seguretat ha abordat aquest dimecres els detalls del dispositiu, que suposarà un reforç de 150 a 200 agents de la Policia Local respecte al servei habitual. Se centrarà en assegurar el compliment de les mesures en vigor per a contindre la pandèmia. En concret, a contindre possibles aglomeracions en els centres comercials i a evitar o dissoldre les festes il·legals que se celebren tant en domicilis com en locals.

Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, després de la celebració de la reunió, a la qual també han assistit, entre altres, els regidors de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, Cultura Festiva i Comerç, Carlos Galiana, i Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, així com el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio.

Ribó, que s'ha mostrat "preocupat pel canvi de la tendència en l'evolució d'aquesta pandèmia", ha explicat que, a més de les tasques habituals, com per exemple perseguir la venda ambulant de productes falsificats, el dispositiu d'enguany ha d’"articular mecanismes de control per a evitar aglomeracions i les celebracions il·legals o dels locals que no complisquen les normes sanitàries".

El primer edil, que ha assegurat que l'Ajuntament atendrà les indicacions de les autoritats sanitàries, també ha anunciat "una atenció especial durant els pròxims dies al compliment, amb seguretat, de la campanya comercial de Nadal, a més de posar el focus en altres assumptes com la falsificació de productes i ciberdelictes".

Per part seua, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha parlat d'un "Nadal diferent, amb una seguretat que se centra molt en el tema sanitari". Ha detallat que l'increment de la plantilla de la Policia Local serà "en els dies més importants de la festa, després i en les vespres".

Seran de 75 a 100 policies locals per torn, "la qual cosa vol dir un increment d'entre 150 i 200 agents sobre la presència habitual de Policia Local a la ciutat, i amb una major atenció en les zones cèntriques perquè és on es registra més concentració de persones, a pesar que aquest servei estarà present en tot el territori de la ciutat", ha argumentat.

A més, en Nit de Cap d'Any s'habilitarà un punt GAMMA d'atenció davant possibles casos de violència masclista en la zona centre, probablement al carrer Arquebisbe Mayoral, va indicar Cano.

En representació del Govern central, el subdelegat del Govern a la província de València, Rafael Rubio, ha destacat "la importància de reforçar les mesures de seguretat tant en la campanya de comerç com en la de les mateixes festes nadalenques", i ha apuntat que també hi haurà un increment de presència policial en l'estació de trens i altres nusos de comunicació de València.

"Aquest pla de seguretat ve a estar funcionant més o menys en la línia del qual han sigut en els anys anteriors, només que enguany hi haurà una especial incidència perquè es compleixen les mesures sanitàries dictades per la Generalitat Valenciana, fonamentalment en aquells espais d'oci i evitant que es produïsquen festes il·legals o concentracions que no tenen absolutament cap sentit i que la mateixa Conselleria de Sanitat ha prohibit", ha afegit.

La plaça consistorial, tancada la Nit de Cap d'Any

A més, la plaça de l'Ajuntament de València estarà tancada al públic la Nit de Cap d'Any perquè ningú puga accedir a ella amb la finalitat de dur a terme algun tipus de celebració o seguir les campanades de cap d'any des d'aquest enclavament. El regidor Carlos Galiana ha recordat que s'ha suspés la festa de la Nit de Cap d'Any que cada any organitza el Consistori en la plaça, així com la Cavalcada de Reis i Expojove, encara que va destacar que els Reis Mags d'Orient sí que visitaran l'Ajuntament complint les mesures en vigor.

Vint motos per a la Policia de Proximitat

La Policia Local de València incorporarà 20 motocicletes que aniran destinades a les unitats de districte. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha presentat els vehicles en la plaça de l'Ajuntament, en un acte en el qual ha destacat que totes les motos "van per als districtes, cap és per a les unitats centralitzades, tres per a cada unitat de districte i dues per a la zona centre", segons ha detallat.

L'adquisició d'aquests vehicles ha suposat un desemborsament de 135.300 euros per a les arques municipals i servirà per a millorar l'eficiència i l'agilitat de la Policia de Proximitat, ha afegit Cano. Les motos tenen una cilindrada de 300 centímetres cúbics i estan dotades amb frens ABS.