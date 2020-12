Cvirus.- La Comunitat Valenciana torna a superar la barrera dels 2.000 contagis diaris i suma 33 morts

Així, aquest dimecres es torna a superar per quarta vegada aquest mes la barrera dels 2.000 contagis, tres d'elles de forma consecutiva aquesta setmana. Així, ahir es va aconseguir el rècord de la pandèmia amb 2.841 casos notificats i dilluns passat es van comunicar altres 2.146 contagis. La primera vegada que es va superar aquesta xifra al desembre va ser el passat dia 7, dilluns, amb 2.120 contagis.

D'aquesta manera, el total de casos confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens situen la xifra total de positius en 121.958 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és de 206 a Castelló (13.380 en total); 524 a Alacant (41.062 en total), i 1.351 en la província de València (67.514 en total). A més, continua havent-hi 2 casos sense assignar.

Així mateix, s'han notificat 33 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.684 persones: 354 en la província de Castelló, 957 en la d'Alacant i 1.373 en la de València.

No obstant la pressió hospitalària ha baixat. Així, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.161 persones ingressades, 20 menys que ahir, dels quals 222 estan en la UCI, la qual cosa suposa sis llits de crítics menys. Per províncies, 119 estan ingressats en la província de Castelló, amb 18 pacients en UCI; 306 en la província d'Alacant, 75 d'ells en la UCI; i 736 en la província de València, 129 d'ells en UCI.

D'altra banda, des de l'última actualització, s'han registrat 1.583 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 118.049 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies: 13.250 a Castelló, 40.105 a Alacant i 64.635 a València. A més, hi ha 59 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 12.872 casos actius, la qual cosa suposa un 9,63% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.894.407, de les quals 1.727.782 han sigut a través de PCR i 166.625 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 87 residències de majors (6 en la província de Castelló, 25 en la província d'Alacant i 56 en la província de València), 17 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 9 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

Així mateix, s'han notificat 63 residents nous positius, 23 treballadors nous positius i han mort sis residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 23 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província d'Alacant i 14 en la província de València.