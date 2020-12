La Terremoto de Alcorcón, Carmen Alcayde y Óscar Martínez darán las Campanadas en Telemadrid

Telemadrid ha anunciado a tres anfitriones de lujo para sus Campanadas 2020. La humorista Pepa Charro, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, y los periodistas Óscar Martínez y Carmen Alcayde despedirán el año en la cadena autonómica.

Con un toque de humor, los tres presentadores competirán con otros rostros como Ana Obregón y Anne Igartiburu, Cristina Pedroche y Chicote o Sandra Barneda y Christian Gálvez que se pondrán al frente de las Campanadas de La 1, Antena 3 y Telecinco, respectivamente.

Los espectadores que sintonicen Telemadrid la noche del 31 de diciembre podrán ver a los tres conductores en la azotea de Tío Pepe, en la Puerta del Sol de Madrid.

"En todas mis entrevistas siempre he dicho que una de las cosas que más me apetecía hacer en la vida era dar las Campanadas", confiesa entusiasmada La Terremoto. "El otro era ser chica del tiempo. De momento, lo he conseguido: ¡Voy a dar las Campanadas para Telemadrid!".

Por otro lado, Óscar Martínez y Carmen Alcayde ya son rostros habituales en Telemadrid, pues ambos son los protagonistas de Dos en la carretera, programa de viajes en el que recientemente han ido a Laponia para visitar a Papá Noel.

"Es una responsabilidad enorme porque todo el mundo está pendiente de ver cómo vas vestido, qué dices o si vas a meter la pata o no. Todos estamos deseando mandar a la porra el 2020 y recibir con los brazos abiertos, con más fe y esperanza que nunca, el 2021", asegura el presentador.

Para Alcayde, aunque ya despidió el año en Telemadrid en 2019, este es el año que más ilusión le hacen: "Es dar paso a un año en el que todos tenemos puestas muchas esperanzas. De recuperación económica, de juntarnos con nuestros padres, de que los nietos vuelvan a abrazar a sus abuelos sin ningún tipo de problema, de respirar aire puro sin mascarilla, de vivir todas esas fiestas que hemos dejado de celebrar en cada ciudad".