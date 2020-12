Cvirus.- L'Audiència sobreseu la causa contra dos alts càrrecs de Sanitat denunciats per falta d'EPI a sanitaris

Segons arreplega la resolució, el relat de la querella que va propiciar l'obertura de diligències prèvies és una "simple relació de normes, disposicions, comunicats i sol·licituds genèriques de diferents entitats i corporacions a propòsit de les mesures de seguretat necessàries per a previndre el contagi per Covid-19 i no integra els requisits del delicte que es pretén investigar ni de la participació que pogueren tindre els querellats", segons la interlocutòria, facilitada pel Tribunal Superior de Jutsicia de la Comunitat Valenciana.

"El relat de la querella és tan insuficient que no permet obrir una causa penal", conclou el tribunal en la seua resolució, encara que matisa que aquesta investigació "podria reobrir-se si s'aporten dades més concretes que puguen ser valorades com a indicis dels delictes la investigació dels quals es pretén", assenyala la sala.