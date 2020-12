Quién es Vicente Baos, excolaborador de 'Cuarto Milenio'

Informe Covid, la serie de especiales dedicados a analizar la crisis sanitaria originada por la pandemia que dirige Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, sigue generando polémicas.

En esta ocasión, un excolaborador de Cuarto Milenio, Vicente Baos, ha cargado duramente contra el programa en su cuenta oficial de Twitter alegando que "mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión".

Así, ha emitido una fuerte crítica tras la viralización de un vídeo en redes en el que uno de los colaboradores, Enrique de Vicente, exponía sus teorías sobre Bill Gates y George Soros. "Aquí las paranoias de este señor", señalaba el extertuliano.

¿A qué se dedica el excolaborador?

Vicente Baos es especialista en Medicina de Familia y Comunitaria desde el año 1987 y actualmente ejerce en un Centro de Salud de la Comunidad de Madrid. También es profesor de Patología Médica y Salud Pública en el grado de Fisioterapia del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Además, como indica en su perfil oficial, es miembro de la asociación Círculo Escéptico y de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC). Tiene un blog de divulgación del conocimiento médico, titulado como El Supositorio, dirigido a profesionales sanitarios y personas interesadas en conocer diferentes aspectos de la salud y de la organización sanitaria.

Interviene activamente en programas de televisión y llegó a ser colaborador del espacio dirigido por Iker Jiménez. No obstante, como explica, "terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio", en relación a la grabación de uno de los programas a los que asistió. "Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa", añadía.