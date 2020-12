Cvirus.- Barceló confirma que el Pont "ha desgavellat" la caiguda de contagis de les últimes quatre setmanes

Per açò, en unes declaracions a la cadena Ser arreplegades per Europa Press, ha assenyalat que demà es reuniran per a fer "una microcirurgia" de la nova situació epidemiològica que determine si cal aplicar noves restriccions per a Nadal perquè les mesures "mai són inamovibles".

En eixe sentit ha assenyalat que la dada d'ahir, que va llançar 2.841 positius, "no és bona" -marca un nou rècord de contagis- i trenca una caiguda en la corba durant les últimes quatre setmanes seguides.

Barceló, preguntada per si aquesta mala dada deixa en l'aire el Pla per a Nadal, ha recalcat que "des del principi" s'ha traslladat que les mesures que s'adopten "no són per a la resta de pandèmia, no són inamovibles" sinó que s'adapten a la situació epidemiològica del moment, que s'analitza diàriament.

Per açò, ha assenyalat que hauran d'analitzar què està ocorrent després del Pont de Desembre, que en haver sigut llarg ha fomentat la mobilitat interna per la Comunitat i la transmissió del virus, i analitzar les perspectives per a les pròximes setmanes. Els participants de la reunió dependrà del resultat de Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que se celebra hui.

Barceló demanarà en aquest Consell que "s'augmenten encara més" els controls per a "evitar l'entrada i eixida no justificada de la Comunitat per causes no justificades", ja que ha recordat que està tancada perimetralment excepte uns dies més assenyalats de Nadal en la qual es permetran l'accés de familiars i persones pròximes.

Barceló ha recalcat que la mobilitat entre regions és un "risc" per a la transmissió del virus perquè "cada comunitat té una incidència diferent".

VOLS DES DE CANÀRIES

D'altra banda, ha reiterat que han demanat al Govern central que "es reforcen encara més" els controls d'origen en els aeroports per a comprovar si existeix justificació per a viatjar a la Comunitat Valenciana.

Sobre el cas concret dels vols des de Canàries, ha comentat que "les arribades són en la majoria de residents nacionals encara que no hagen nascut a Espanya i sabem que s'estan complint tots els controls tant d'origen com en l'arribada".