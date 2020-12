Canales Rivera ataca en directo a la dirección de 'Sálvame' y se derrumba ante la 'traición' de Antonio David Flores

Canales Riveravivió este martes una tarde muy intensa en el paltó de Sálvame. El colaborador, habitual en el programa desde que estallara la polémica con Cantora, había sido traicionado por uno de sus compañeros, que había facilitado una información muy comprometida sobre él.

El programa, según pasaron los minutos, desvelaba la identidad de esa persona que le había traicionado: Antonio David Flores.

"¿Hace tres semanas tuviste relaciones sexuales en Madrid con una mujer que no es tu novia?", preguntaba el espacio de corazón al torero, a raíz de esa información que había contado el ex de Rocío Carrasco. Sin embargo, Canales demostró que eso era mentira, al negarlo y salir que decía la verdad.

Algo que, no obstante, no evitaría que el colaborador se derrumbase en directo. "No tiene empatía ninguna, yo tengo una forma de ver las cosa y la lealtad está por encima de todo", dijo sobre Antonio David.

Afectado por la traición, también cargó contra la dirección del programa por las especulaciones sobre su persona, ya que se hablaba de delitos, morosidad, problemas familiares o amorosos, era demasiado para él.

"Está bien lo de las preguntitas pero que me tengáis que poner ahí de moroso, embustero, delitos ni nada de eso me parece de no tener mucho conocimiento por vuestra parte sobre las personas, esto es un despropósito absoluto", se quejó en directo.