Paz Padilla sufre un corte en el dedo y recibe tres puntos de sutura: "Así soy yo, por hacer el tonto"

Paz Padilla ha contado a sus seguidores que estaba tranquilamente en su casa haciendo carne al horno cuando, de repente, se le ocurrió utilizar un cuchillo jamonero.

"Os voy a explicar lo que me ha pasado", comenzaba contando la presentadora de Sálvame en su cuenta de Instagram. "Resulta que el otro día hice carne al horno. Quise cortarla y el cuchillo no me cortaba muy bien y tuve la brillante idea, la estupidez, mejor dicho, de coger el cuchillo jamonero. Y entonces... ¡raf! Me han puesto tres puntos. Así soy yo, por hacer el tonto".

Además, la actriz de La que se avecina ha vuelto a hacer uso del humor que la caracteriza y ha contado que quería pintarse las uñas de color rojo. Lo ha hecho y, para no desentonar, también ha pintado el vendaje que cubre su dedo índice.

Paz Padilla con el dedo vendado. PAZ_PADILLA / INSTAGRAM

Sin embargo, esta no es la primera vez que Paz Padilla termina con los dedos inmovilizados. Hace más de uno, terminó con la mano inmovilizada tras 'forcejear' con Kiko Hernández en el plató de Telecinco. En ese momento, la actriz terminó por el suelo fingiendo que se desmayaba, pero lo cierto es que su falange había quedado bastante dolorida.