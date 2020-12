Cvirus.- Puig anuncia que dijous es reuniran per a estudiar si la setmana vinent s'adopten noves mesures

Sobre aquest tema, després de visitar les obres d'ampliació de l'Hospital Clínic de València, ha aclarit que la voluntat del Consell és no aplicar més restriccions però, ha advertit, "si és necessari es prendrà alguna nova mesura la setmana que vé".

A més, ha explicat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, reclamarà en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de demà que "es reduïsca la mobilitat entre regions" i "es garantisca el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana".

Per la seua banda, dijous s'analitzarà l'evolució de la Comunitat Valenciana des d'una "posició serena, tranquil·la i prudent" i sobre aquest tema ha aclarit que no existeix "cap indicador" que siga "el definitiu" per a decidir noves restriccions sinó que "cal tindre una visió global" i sobretot es tindrà en compte "l'estrés sanitari".

En qualsevol cas, ha reiterat que si la població compleix la mesures actuals, respectar el tancament perimetral fins al 15 de gener, excepte les "finestres" entre el 23 i el 26 i el 31 i l'1, així com les restriccions en aforaments i limitació horari nocturn i la resta de mesures de seguretat, "no caldrà prendre noves mesures".

De la mateixa manera, ha augurat que l'impacte d'una possible nova onada al gener serà "molt menor" si la societat assumeix que aquest Nadal "serà diferent" i respecta les mesures de prevenció, però "si no s'actua en conseqüència serà molt major" la repercussió, ha alertat.

Amb tot, ha destacat ñ'"altíssim compliment" de la població de les limitacions encara que "hi ha excepcions que confirmen la regla". "Crec en la maduresa de les persones i crec en els valencians", ha recalcat.

"NO HI HA RECEPTARI"

Per tot açò, ha insistit que "ara és més necessari que mai la prudència i la corresponsabilitat" per a véncer el virus perquè "no hi ha un receptari" contra la pandèmia ja que "hi ha molts factors que encara es desconeixen".

Així, ha comentat que hi ha comunitats autònomes que en la primera onada no van tindre repercussió i "ara fins i tot tancant mesos tota l'hoteleria no aconsegueixen doblegar la corba". Per açò, ha recalcat que "cal ser conscients de no es poden adoptar mesures sense saber per què" sinó mantindre "una mirada pedagògica" ja que "la corresponsabilitat ciutadana és el fonamental".

Puig ha comentat que malgrat que l'últim cap de setmana hi ha hagut un cert repunt en les hospitalitzacions les últimes setmanes han sigut de certa estabilització. "Però no es pot traure pit, l'únic camí és la màxima prudència i el seguiment integral de totes les mesures", ha postil·lat.