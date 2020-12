Britney Spears comparte tres versiones del mismo 'selfie' para mostrar todas las ediciones realizadas

Britney Spears utiliza su cuenta de Instagram para compartir contenido que, normalmente, resulta divertido. Además, la cantante ha publicado en esta red social innumerables selfies de ella misma, al igual que ha sucedido en esta última ocasión.

La cantante decidió publicar en Instagram una fotografía de ella misma en la que utilizaba distintas ediciones bajo el título: "Me gustó esta foto, así que quería compartir todas las ediciones que hice de ella. La primera foto de hoy fue la original".

Además, Britney también compartió un vídeo en el que aparece bailando en el que escribió: "Lo sé, lo sé. Bailé durante una hora y media y me di cuenta de que mi cámara estaba rota. La última vez que bailé esta canción fue hace casi un año, cuando me rompí el pie... ¡afortunadamente eso no volvió a pasar! Dios los bendiga a todos".

La primera fotografía que publicó la cantante es la imagen sin editar; mientras que tanto en la segunda como en la tercera, la artista ha aplicado algunos filtros que hacen destacar algunos puntos de su rostro.

La artista se encuentra inmersa en un proceso judicial contra su padre. Después de que Britney perdiera el último juicio, su padre, Jamie Spears, continúa siendo su tutor legal y, por tanto, administrador de la fortuna de su hija. Jamie Spears, además, no permite que la cantante de Toxic vuelva a actuar alegando los supuestos problemas mentales que sufre su hija.