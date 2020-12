Jaime Lorente, en 'El hormiguero': "Voy a llorar al despedirme de Denver en 'La casa de papel'"

Elia Galera y Jaime Lorente fueron los primeros invitados de El hormiguero de esta semana, y visitaron el programa de Antena 3 este lunes para presentar su nueva serie, El Cid, que se estrena en Amazon Prime Video el próximo 18 de diciembre.

El actor, conocido mundialmente por la serie La casa de papel, es el protagonista y que encarna al histórico personaje, pero la fama le llegó gracias a la ficción de Netflix (también emitida en Atresmedia) y que llegará a su fin en la quinta temporada.

"¿Te va a costar despedirte de Denver o al final tienes ganas de soltarlo?", le preguntó Pablo Motos a su invitado, que le contestó que "me va a costar, seguro. Creo que voy a pasar un duelo real, pero todo tiene que tener un final para que sea bonito".

“Me va a costar seguro. Viviré un duelo real pero todo tiene que tener un final” @jaimelorente está rodando la última temporada de @LaCasaDePapelTV y le costará mucho despedirse de Denver #LorenteGaleraEHpic.twitter.com/lTyiQ0axt4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 14, 2020

Y añadió que "han sido muchos años –interpretando el papel de ladrón en La casa de papel- y muy intensos. Ha significado muchas cosas en mi vida y puedo decir que voy a estar bien, pero soy un llorica y me voy a echar a llorar al despedirme de Denver, seguro".

'El Cid' en más de 200 países

El presentador comentó que El Cid se estrenará en Amazon Prime Video en casi 200 países simultáneamente, y quiso saber si sus invitados estaban preparados para ser conocidos en todo el mundo.

Mientras que el actor ya sabía lo que era eso, para Galera "es la primera vez que te enfrentas a eso y no sabes lo que puede ser...", señaló Motos. "No tengo ni idea, pero espero y deseo, no tanto por la fama sino porque su alcance sea porque guste y la vea cuanta más gente mejor".

"Lo de la fama me pilla mayor", añadió la actriz. Entonces, el presentador se dirigió a Lorente para que contara su experiencia con la serie de Netflix: "La fama a veces te hace dudar si quieres seguir trabajando en esto. No por el trabajo en sí, que lo amas, pero hay psicólogos para llevarlo", admitió el actor.