El circ contemporani arriba al Rialto amb 'Perenne'

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentat aquest dilluns 'Perenne', la seua primera producció pública de circ contemporani per a adults que es podrà veure del 16 de desembre al 3 de gener en el Teatre Rialto de València. L'obra de circ barreja 'clown', acrobàcies terrestres i aèries, equilibris, malabars, dansa, una bateria 'rock star' i cinc monòlegs "quasi romàntics" per a parlar sobre "la vellesa, el pas del temps i la responsabilitat en la mort".

L'estrena de l'espectacle estava previst per al passat 30 d'abril en el Rialto però el confinament va paralitzar els assajos i, finalment, 'Perenne' es trobarà amb el públic valencià aquesta setmana. La directora de l'obra, Patricia Pardo, ha explicat que es tracta d'una obra de circ que parla sobre la vellesa, el pas del temps i la responsabilitat en la mort, sobre com el pas del temps afecta la mort i com la mort afecta el pas del temps".

Així, l'espectacle gira entorn de "la vellesa de l'horitzó que ens persegueix". Artistes joves barrejats amb uns altres d'avançada edat construeixen una metàfora que confronta la vellesa amb la sensació perenne d'existència. L'equip està format per artistes de vint, trenta, quaranta, cinquanta i setanta anys.

"Malgrat aquest ventall d'edats, no sé si seria just dir que en 'Perenne' conviuen artistes de diverses generacions, perquè l'edat no és el que els defineix", ha afirmat Pardo, qui ha subratllat que han tingut la sort de treballar "amb huit artistes alegres, constants, pacients, flexibles i humils, i açò sí que els defineix a tots: la bondat".

El director adjunt d'Arts Escèniques de l'IVC, Roberto García, ha manifestat que els queda "una sensació agredolça". "Dolç en el sentit que no hem parat l'activitat, hem recuperat tot i començat noves iniciatives per a oferir cultura a la ciutadania i treball als nostres artistes i professionals", però, al mateix temps, "agra perquè tot ha sigut molt complicat i hem tingut molts problemes administratius per a recuperar la producció en una situació tan extraordinària", ha apuntat.

"Ningú estava preparat per a aquesta experiència tan estranya que s'ha sumat a una altra pandèmia que patim en el món de les arts escèniques i que ens fa arribar molt justitos a tot", ha agregat el director.

Patricia Pardo ha assenyalat que "encara que la pandèmia va tallar tot l'impuls que estàvem generant, tots hem sigut conscients del moment que ens tocava i tenim molta sort de poder estrenar".

A més, una de les intèrprets de l'espectacle María Josefa Borrego ha destacat que l'espectacle "ha vingut a traure'ns d'eixe buit i dolor que sentíem per la pandèmia i a donar-nos vida, projecció i bona esperança". "'Perenne' serà una mostra bella de tot el sacrifici i treball que hem fet tots perquè tire avant", ha manifestat.

Banda sonora

L'ambient musical de l'obra està a càrrec del grup Luna i Panorama de los Insectos, de Carlos Luna i Clara de Luna. "Hem tingut la sort de comptar amb una banda sonora espectacular. Hi ha hagut un moment de la creació en el qual l'espectacle ha hagut de posar-se al nivell de la banda sonora i s'ha convertit en un motor", ha celebrat Pardo, qui ha destacat la "importància" del treball sonor "no solament pel contingut musical, sinó per la implicació que han tingut amb els artistes que no eren músics professionals".

Per la seua banda, Carlos Luna ha admés que l'encàrrec "tenia certa complexitat perquè es plantejava generar transicions molt directes que creaven un fluid sonor inestable entre el còmic i el poètic". "Hi havia un llenguatge teatral però també un altre de poesia escènica molt marcat, cosa que per a nosaltres va ser una gran notícia", ha recordat. "Dins del nostre treball estava aconseguir que acròbates circenses es convertiren en rates de rock and roll", ha conclòs.

La dramatúrgia, els textos i la direcció de 'Perenne' són de Patricia Pardo i els intèrprets són Maria Josefa Borrego, Raquel Carpio, Carmen Díaz, Miguel Àngel Fernández, Lorena Marciana, Anaïs Más-Masiá, Hèctor Rodríguez i Mónika Vázquez; la música és de Luna i Panorama de los Insectos; l'escenografia de Los Reyes del Mambo, i la il·luminació de Diego Sánchez.