Los presupuestos de la Generalitat incluirán las 2.000 plazas en residencias de mayores que pedía Cs

Estas enmiendas han salido adelante en comisión, a una semana de la votación final de las cuentas en el pleno de Les Corts, con el apoyo del resto de la oposición (PP y Vox) y de PSPV y Compromís. Unides Podem las ha rechazado al considerar que supone priorizar el "modelo Cotino".

Los tres grupos que sustentan al gobierno del Botànic no han aceptado previamente otra propuesta de Cs para crear un fondo dotado con 76,38 millones en ayudas para sectores afectados por la crisis, una de sus condiciones para sumarse a los presupuestos.

En concreto, las 1.500 son el número previsto de plazas nuevas de atención a mayores a incorporar al sistema público mediante la licitación de contratos en centros privados, mejorando la financiación y las condiciones contractuales actuales. El resto se generarían mediante la construcción de centros y residencias con medios propios de la Conselleria de Políticas Inclusivas.

Otras propuestas aprobadas a propuesta del grupo 'naranja' son la ampliación en 600 plazas del sistema concertado de servicios sociales y la de 300 en contratos programas, ambas también especialmente en el sector de los mayores.

Las cuentas incorporan como objetivo, a petición de Cs, adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar los ratios marcados por la OMS en relación al número de prestaciones de atención residencial de mayores. También priorizan la creación de nuevas plazas para ancianos y otros colectivos en las líneas de creación de infraestructuras, en la de atención primaria y en la de servicios sociales especializados en la tercera edad.

Y se modifica la descripción de un estudio sobre el sistema de financiación de los servicios sociales con la revisión de módulos para la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores del sector de los mayores.

Tras denunciar que la Conselleria ha "fallado" a los mayores durante la pandemia, la diputada María Quiles ha defendido estas enmiendas a favor de los valencianos y "no contra el Botànic", además de advertir que la Comunitat sufre "una insuficiencia crónica de plazas en las residencias".

Como réplica, la socialista Rosa Mustafá ha asegurado que esperan el voto favorable de Ciudadanos a los presupuestos, después de la advertencia de este grupo de que "el 'no' está más cerca" por no aceptar el fondo Covid de 76 millones. También del Botànic, Carles Esteve (Compromís) ha pedido el "máximo rigor posible" en la gestión de residencias y que no se use a los mayores como herramienta política.

UP: "EL MODELO COTINO ESTÁ FRACASADO"

Unides Podem basa su rechazo a tres de las nueve enmiendas aprobadas de Cs en que toca apostar por otros modelos de residencias "más humanos y seguros para nuestros mayores", en lugar del "fracaso estrepitoso del de Cotino", según fuentes del grupo en relación al exconseller del PP de Bienestar Social Juan Cotino, fallecido este año por coronavirus.

Más allá de las residencias, entre las enmiendas del Botànic aprobadas hay refuerzos de 100.000 euros para el fondo de emergencia de la violencia contra las mujeres, otros 100.000 para una línea nueva de migraciones y refugio y 20.000 más para potenciar la igualdad LGTBI.

El PP no ha logrado apoyo para sus enmiendas en política social, como las de reforzar los fondos para dependencia o destinar 23 millones al Tercer Sector, por lo que su diputada Elena Bastidas ha rechazado unos presupuestos "bastante mejorables" y ha vuelto a instar al Botànic a llegar a acuerdos con el primer partido de la oposición.

Y Vox es el único partido que ha votado a favor de su propuesta para que tener residencia legal en España fuera requisito indispensable para optar a ayudas para colectivos vulnerables. "No puedo ir a Albacete a cenar con unos amigos, pero los que vienen en patera a Canarias pueden estar en las provincias", ha dicho Ana Cerdán.

NUEVO PREMIO INTERNACIONAL FRANCISCO BRINES

Por otro lado, en la primera sesión del debate de enmiendas en comisión, una de las que ha logrado la unanimidad de los seis grupos es la creación del Premio Internacional Francisco Brines, reciente ganador del premio Cervantes y primer valenciano que lo recibe, dotado con 12.000 euros.