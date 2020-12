Coronavirus.- Marzà: "La comunitat educativa valenciana està demostrant ser un exemple de responsabilitat social"

Així ho ha indicat després de la Conferència Sectorial d'Educació amb el Ministeri, en la qual Marzà ha exposat el balanç d'actuacions per a garantir la seguretat i la higiene en els centres educatius valencians en el context sanitari marcat per la Covid-19, segons ha informat el seu departament.

"La dedicació i coordinació del professorat, així com la seua aplicació impecable de totes les mesures de seguretat i higiene en els centres educatius, al costat del compliment exemplar de pautes per part de l'alumnat i les seues famílies, han donat ara com ara un resultat molt eficaç dins d'un context tan complex", ha dit el conseller, qui ha considerat que açò "ha sigut clau", al costat de les mesures organitzatives establides "fa mesos", com la dotació econòmica als centres de materials necessaris i l'augment del professorat per a reduir grups d'alumnes.

Al seu juí, "podem concloure que el primer quadrimestre de curs ha sigut molt positiu i de nou volem agrair l'immens treball modèlic que s'està realitzant en tots els centres per a garantir les cases presencials, sempre tenint en compte que no hem de baixar la guàrdia en cap moment".

CONTINUÏTAT A MESURES

Així mateix, el titular d'Educació ha explicat que en la reunió amb el Ministeri s'ha exposat que a la Comunitat Valenciana es vol donar "continuïtat" a algunes de les mesures establides per a pal·liar efectes de la Covid, com la digitalització i la modernització de les ferramentes TIC en els centres.

"A les 30.000 tauletes que adquirim sumarem ara 50.000 dispositius més. Açò s'ha produït fruit de la necessitat de comptar amb material informàtic per a estar previnguts i poder garantir formació online en qualsevol moment, igual com totes les ferramentes de videoconferències i materials digitals impulsats amb el Pla Mulan", ha dit.

Segons Marzà, "açò ens ha portat a reconfigurar i millorar la manera d'utilitzar les TIC en les aules i iniciar un camí ferm cap a la seua integració real i acabar amb un model estance d'aules específiques d'informàtica. Volem que les TIC realment formen part del dia a dia de l'educació valenciana. Però no solament això, hem iniciat potents projectes d'impuls de codocència o treball per àmbits que també han vingut per a quedar-se i, per açò, volem que els fons econòmics que arriben d'Europa servisquen per a consolidar de forma àmplia i donar continuïtat a aquestes experiències".

En la reunió, s'han coordinat per a la creació de grups de treball conjunts entre el Ministeri i les CCAA per a desenvolupar una nova manera d'enfocar els currículum educatius i així realitzar una "bona" adaptació entre els continguts bàsics que es marquen amb la Lomloe i la normativa autonòmica.

BALANÇ QUADRIMESTRE

El curs 2020-2021 ha arribat a la seua catorzena setmana amb 417 aules confinades després de quatre setmanes seguides de baixada dels grups confinats. La mitjana de grups confinats durant aquestes 14 setmanes ha sigut del 0,9% del total. "Açò demostra que el comportament en els centres educatius ha sigut exemplar i que l'escola no ha sigut propagadora del virus, tot el contrari, ha sigut detectora i tallafocs del mateix", ha comentat Marzà.

Les quatre primeres setmanes del curs van ser d'ascens en el nombre d'aules confinades fins a tancar la quarta setmana del curs -la del 2 d'octubre- amb 373 grups confinats. A partir d'eixe moment, s'inicia una baixada del nombre d'aules confinades de dos setmanes seguides, però una setmana després del pont del 9 al 12 d'octubre, els confinaments van tornar a créixer.

Van ser quatre setmanes seguides d'ascens en els confinaments, les dos primeres de manera molt intensa, fins a arribar al màxim de 628 aules confinades. No obstant açò, en eixe bec màxim el volum d'aules confinades amb prou faenes va arribar a suposar l'1,34% del total d'aules del sistema educatiu valencià. Des d'eixe moment, la corba no ha deixat de baixar i ara el volum total d'aules confinades suposa el 0,89% del total.