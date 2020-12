El Botànic es compromet a no aplicar la pujada del 0,9% als alts càrrecs en 2021

Es tracta d'una de les esmenes conjuntes de PSPV, Compromís i Unides Podem als comptes del Consell per a 2021, aprovada inicialment en la comissió de Pressupostos de les Corts a una setmana que es debata la llei definitiva en ple abans de Nadal. El Consell va donar llum verda fa unes setmanes a la pujada del 2% per als funcionaris que tenia pendent per a 2020.

En concret, l'esmena estableix que els alts càrrecs, assessors i personal eventual de la Generalitat i el sector públic "no podran beneficiar-se d'actualització alguna de les seues retribucions", com aquest del 0,9% que projecten els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), encara que el Govern va rectificar i va decidir congelar els sous de Pedro Sánchez i els seus ministres.

Açò suposa que es mantenen els salaris vigents: 73.375 euros per al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; 62.506 per a la vicepresidenta, Mónica Oltra, i els consellers, i 62.494 per als secretaris autonòmics.

El PP no ha aconseguit majoria per a la seua petició de congelar els sous de tots els alts càrrecs, enlletgint a la Generalitat que no haja tingut "cap gest fins ara" i fora l'última administració autonòmica a aplicar la del 2%. El PSPV ha replicat que aquest increment està previst i ha recordat que a Andalusia, on governen 'populars' i Cs, "li l'han pujat fins a un 40% i estaran orgullosos".

Una altra de les esmenes 'botàniques' aprovades és que la Generalitat assumirà en 2021 el pagament del complement autonòmic transitori dels funcionaris judicials a partir del dia 181 d'incapacitat, fins que entre en funcionament la nova oficina judicial en tots els òrgans de la Comunitat i amb ella el nou sistema retributiu nacional.

"SORPRESA" DE CS

D'altra banda, PSPV, Compromís i UP han rebutjat el fons de 76,38 milions en ajudes directes que reclamava Ciutadans per a sectors afectats per la crisi. Aquesta era la principal condició del grup 'taronja' per a recolzar els comptes de la Generalitat de 2021.

En el primer dia de comissió, els de el Botànic han votat en contra a les de l'oposició a l'articulat de la Llei de Pressupostos i han tret avance les seues. Cs ha tornat a defendre la necessitat del fons de 76 milions, al voltant del 10% del pressupost, per a ajudar l'hoteleria, el turisme, el comerç o l'oci nocturn, i ha acollit el rebuig amb "sorpresa".

"Ens veiem en la situació de reconsiderar la postura del treball d'aquests dos últims mesos i pensar que estem ja més prop del 'no als pressupostos", ha advertit el diputat Tony Woodward en declaracions als mitjans, enlletgint al PSPV que torne a negar-se a acceptar una de les seues mesures, com la baixada d'impostos per a les classes mitjanes.

Per part del Botànic, la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha sostingut que el Consell no veu necessari crear un fons com a tal, sinó continuar ampliant les ajudes i ha assegurat que no tenen "cap problema a continuar parlant entre tots per a veure què solució és més idònia".

Ciutadans ha qüestionat la justificació que un fons no és l'instrument adequat i ha retret a Compromís i UP que no vullguen el seu recolze en els pressupostos. "A l'oposició ni aigua", ha lamentat Woodward enfront del rebuig a aquest "punt de partida per al vot afirmatiu o negatiu als pressupostos".

Davant açò, el socialista José Muñoz ha remarcat que el tràmit parlamentari "està viu", amb el que el fons podria tirar endavant en el ple. "Açò no és el final del camí; la negociació segueix oberta i hi ha bones sensacions a arribar a un acord", ha dit després del debat sobre el suport de Cs a aquesta llei i a la de mesures fiscals.

Tampoc ha tirat endavant una altra esmena de Ciutadans perquè la Conselleria d'Hisenda rendisca mensualment comptes de l'execució del pressupost en les empreses del sector públic, encara que la diputada de Compromís ha remarcat que estan "disposats a parlar-ho" en un futur dins de l'eix de govern obert del Botànic.

EL PP DENUNCIA INGRESSOS "UNFLATS"

Les esmenes parcials del PP a l'articulat també han sigut rebutjades, com la primera d'eliminar la partida reivindicativa de 1.336 milions d'euros per l'infrafinançament, que eleven a "més de 8.000 milions d'ingressos unflats des de l'inici de la legislatura". "L'aixecada de camisa és majúscula", ha denunciat el seu portaveu d'Economia, Rubén Ibáñez.

Però el socialista José Muñoz ha defès que el Consell no haja admès aquesta esmena perquè "els ingressos ja estan fixats" en la llei després del rebuig de les esmenes a la totalitat. És més, ha sostingut que la partida reivindicativa "té absoluta validesa i està confirmada per totes les autoritats":

El PP també demanava que la Generalitat no "unflara" els ingressos previstos pels fons europeus de recuperació, amb una arribada de 600 milions estimada en la llei. Per contra, el PSPV ha remarcat que els pressupostos són una previsió i ha confiat que la quantitat siga major per a executar els programes al més prompte possible.

En aquesta línia, els 'populars' reclamaven que el pressupost de la Conselleria de Sanitat fora "intocable" i es poguera modificar, mentre els socialistes han advertit que açò "encotillaria" la possibilitat de fer canvis pressupostaris quan siga necessari.

Una altra de les esmenes del PP exigia més transparència dels acords del Consell en les empreses del sector públic, criticant el pagament de l'arribada de material sanitari en avions "per part de la Societat Projectes Temàtics, quan la comissionada -Mª José Mira- va dir que ho va pagar el benefactor". "L'objectiu d'aquestes empreses no és tindre beneficis, és una primera fal·làcia", ha rebatut el socialista.

Dit açò, ha assegurat que "és normal que Ferrocarrils de la Generalitat tinga pèrdues perquè presta un servici públic" i s'ha preguntat si no van ser ajudes directes l'adjudicació de 3,2 milions en un contracte de pantalles de la visita del Papa a València en 2006, durant l'anterior govern del PP, alguna cosa que va determinar l'Audiència Nacional fa unes setmanes en una nova condemna per a la Gürtel.

Vox tampoc ha aconseguit el 'sí' per a cap de les seues esmenes, com la d'eliminar alts càrrecs en "una administració elefantiàsica". El PSPV ha destacat que "és una bona notícia que Vox treballe després d'estar de vacacions en l'acord de reconstrucció" però s'ha negat a acceptar el suport d'un partit que fa comentaris "absolutament racistes" sobre l'arribada de migrants, preguntant-se si "solament estimen al proïsme si té papers".