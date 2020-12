Iker Jiménez se emociona con el relato del padre de Ignacio Echeverría de sus últimos instantes antes de ser asesinado

Ignacio Echeverría, conocido como el 'héroe del monopatín', fue asesinado en 2017 en los atentados terroristas de Londres.

El joven gallego perdió al vida al enfrenarse a los terroristas y salvar a una pareja que estaba siendo apuñalada. Finalmente, fue él el apuñalado por uno de ellos.

Ahora, tres años después del suceso que conmocionó a la población española y mundial, el padre de Ignacio, Joaquín, visitó Cuarto mileniocomo homenaje a su hijo y para relatar cómo fueron sus últimos instantes antes de ser asesinado, algo que emocionó a Iker Jiménez, conductor del espacio de Cuatro.

"Ignacio se bajó de la bicicleta en la que iba en cuanto vio lo que allí sucedía y se metió en la pelea. Me cuentan que Ignacio golpeó con el monopatín a dos terroristas, él estaba solo enfrente de dos terroristas y con un tercero en el suelo apuñalando a una pareja. Este tercer terrorista se levanta e Ignacio se encuentra solo con los tres terroristas, lo rodean y lo apuñalan por la espalda y se cae al suelo. Estando malherido en el suelo el tercero se agacha y lo apuñala otra vez", fue el espeluznante relato del padre del joven.

"La pareja que estaba en el suelo siendo apuñalada se salvó", indicó. "El destino de mi hijo era ir al cielo, y allí debe estar", aseveró.

Joaquín también recordó el duro momento en el que tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo y y su gran preocupación cuando se imaginaba el ataque al joven: "Al principio no sabía si estaba malherido pasando sufrimiento, cuando ya supe que estaba muerto entendí que ya no sufría. Cuando vi el cadáver de mi hijo vi una expresión preocupada pero no desesperada, vi el cuerpo de una persona que murió bien, en paz, y eso también me dio paz a mí".