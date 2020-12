Un estudio de Incliva investiga estrategias de tratamiento que faciliten la cirugía en cáncer de páncreas avanzado

La investigación está liderada por la doctora del Grupo de Investigación en Desarrollos Diagnósticos y Terapéuticos Innovadores en Tumores Sólidos (Indest) de Incliva Susana Roselló y pone de manifiesto la trascendencia de la integración de múltiples especialidades para el tratamiento de una misma enfermedad.

Concretamente, en pacientes con cáncer de páncreas avanzado se demostró que era posible realizar una cirugía de intención curativa en una parte significativa de los casos con una estrategia de tratamiento preoperatorio multidisciplinar y con resultados similares a si se hubieran podido operar de entrada.

En la investigación también han participado el director general y científico de Incliva y coordinador de Indest, el doctor Andrés Cervantes, y el doctor del Grupo de Investigación de Cirugía General y adjunto a la dirección científica de Incliva, Luis Sabater.

El estudio acaba de publicarse en la revista 'ESMO Open' con el título 'Neoadjuvant treatment for locally advanced unresectable and borderline resectable pancreatic cancer: Oncological outcomes at a single academic center'.

El objetivo principal de la investigación es evaluar la experiencia de los pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas no operables de entrada, pero que se pudieron operar tras recibir un tratamiento dentro del equipo multidisciplinar.

En la actualidad, un tercio de los pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de páncreas tienen tumores localizados. Por la extensión local de la enfermedad en el momento del diagnóstico no son operables y solo pueden optar a tratamientos de intención paliativa.

En el estudio se han analizado los casos de pacientes que han sido tratados en el Hospital Clínico Universitario de València e Incliva entre los años 2011 y 2019. Cada uno de los casos se valoró en el comité multidisciplinar, que cosnider,ó en aquellos que no eran candidatos a una cirugía de entrada por la extensión de la enfermedad, la aplicación de un tratamiento preoperatorio con quimioterapia, y, en algunos casos, con quimio-radioterapia.

Se realizó un estudio individualizado de los casos, con revisión de los del diagnóstico por parte de dos radiólogos dedicados; se consideraron las complicaciones derivadas de los tratamientos neoadyuvantes y las complicaciones postoperatorias y también se revisó el análisis histopatológico de los pacientes que fueron intervenidos.

Asimismo, se analizaron los datos de supervivencia de los pacientes, que revelaron que, en casi la mitad de ellos, el tratamiento preoperatorio fue eficaz y permitió una cirugía con intención curativa.

En la investigación se utilizaron imágenes con reconstrucción en 3D para facilitar la toma de decisiones orientada a los casos que se pudieran beneficiar de una estrategia de tratamiento neoadyuvante.

El comité multidisciplinar de tumores hepato-bilio-pancreáticos del Hospital Clínico de València se puso en marcha en 1997 y funciona continuadamente desde entonces, con más de 300 pacientes al año revisados. Está integrado por especialistas de cirugía hepato-bilio-pancreática, oncología médica, medicina digestiva, radiodiagnóstico, radiología intervencionista, anatomía patológica y radioterapia oncológica.