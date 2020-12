Consultorio de Vivienda: "¿Puede un portero enfrentarse a un ladrón?, ¿está entre sus funciones la de la seguridad?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Fuman marihuana

PREGUNTA Hace un mes vinieron unos vecinos, fuman marihuana dentro del apartamento y todo ese mal olor se viene a mi cuarto. He puesto quejas a la policía y a la oficina pero el mánager de esta me dice que no puede hacer nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el olor proviene de los respiraderos, únicamente puede consultar si puede instalar algo para mitigar el olor. El consumo para uso propio y en el interior de una vivienda particular no está prohibido.

Morosidad muy alta

PREGUNTA Nuestra comunidad tiene una morosidad con la cuota vecinal muy alta. Seis de cada diez vecinos directamente no pagan. Acabo de entrar a presidirla y no sé cómo actuar.

¿Cómo les puedo reclamar el dinero? ¿Las medidas a adoptar se deben aprobar en junta y con cuántos votos o puedo actuar por mi cuenta?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para acudir a la vía judicial para reclamar el pago de las cuotas debe adoptarse un acuerdo al respecto por mayoría de los propietarios asistentes a la reunión.

Sanción por tendedero mayor

PREGUNTA Queria saber a qué sanción me expongo si mi tendedero ocupa algo más, solo algo más, de los 5 metros cuadrados que permite como modificación máxima mi ayuntamiento.

En la normativa municipal no he encontrado nada. ¿Es una sanción ecónómica o me pueden ordenar que lo ajuste a las medidas o lo elimine?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta al asesor de Arquitectura del CAFMadrid, Enrique Fernández, nos comenta lo siguiente:

Este tema está regulado por normativa municipal, y por tanto dependerá del municipio donde se encuentre el inmueble puede variar. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, primero se solicitará la legalización del tendedero. En el caso de no poderse legalizar por no cumplir la normativa, el Ayuntamiento solicitará la retirada del mismo.

En caso de no ser retirado, se impondrán sanciones y posteriormente, en caso de no haber sido retirado será el Ayuntamiento el que lo retire por acción sustitutoria, pasando el importe de dicha retirada a la propiedad del mismo.

Funciones del conserje

PREGUNTA ¿Puede haber porteros que tengan alguna función de vigilancia o de seguridad? Nuestro portero vigila las cámaras, pero ¿qué ocurre si alguien pese a todo intentan entrar? ¿Puede enfrentarse a ese ladrón o solo avisar a la Policía? No me quedan claras las funciones. Espero su respuesta. Gracias.