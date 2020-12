Consultorio de Vivienda: "Vivo en un primero, ¿puedo poner en la terraza una barbacoa eléctrica o pueden vetármela?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Factura con nombre de inquilina deudora

PREGUNTA ¿Puede el administrador de fincas enviar a una inquilina, quien tiene un contrato de alquiler con uno de los propietarios, una factura para exigirle el pago y usando el nombre de esa alquilada en dicha factura, en la que además figura como deudora?

La factura mezcla los gastos de comunidad ordinarios, que paga la inquilina, y gastos extraordinarios que paga el dueño. Pero el administrafor exige el pago a la alquilada porque no va a hacer dos facturas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Frente a la comunidad, el obligado al pago y, por ende, a quien se debe girar al cobro del recibo, es el propietario y no el inquilino.

Vinilo por intimidad

PREGUNTA Vivo en un piso cuya terraza da a la piscina y a la terraza del resto de vecinos (un montón de terrazas). El caso es que el muro de la terraza no es tal, sino que es un cristal transparente.

¿Puedo poner un vinilo para tapar la vista desde fuera y así tener intimidad o la colocación de ese elemento tiene que pasar por junta o directamente no puedo ponerlo? Gracias por su ayuda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Dado que puede verse afectada la estética de la fachada de la que forma parte la terraza, debe consultar si a este respecto existe alguna norma que establezca restricciones con el objetivo de preservar la fachada a nivel estético.

Subida ascensores fuera de contrato

PREGUNTA Tengo unas preguntas a ver si me pueden orientar. La empresa de mantenimiento de ascensores nos ha pasado un cargo a la comunidad que presido con un incremento del 1,2%, dice que en concepto de IPC.

Cuando en su día les adjudicamos este servicio para tres años fue por un montante anual igual cada uno de los años, aunque es verdad que era una cosa que ambas partes sobreentendíamos, no está escrita como tal.

¿Es legal esa subida? ¿Podemos negarnos a pagar la cantidad y abonar solo la cantidad estipulada por ambas partes? ¿El IPC que se sube es el general o es alguno específico del sector de la construcción o de la vivienda? ¿Saben si esa es la subida que hay que aplicar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Ambas partes deben ajustarse a las cláusulas contenidas en el contrato, incluida la relativa al precio por los servicios prestados por la empresa de ascensores.

Barbacoa sin olores

PREGUNTA ¿Puedo poner en mi terraza una barbacoa eléctrica que no genere humos ni olores? O me la pueden vetar los vecinos. Vivo en un primero y lógicamente si hay algún olor iría hacia arriba. ¿Hay que pedir permiso a la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Trasladada la pregunta a Pablo García, asesor de Industria de CAFMadrid, nos dice lo siguiente:

No hay norma específica para la instalación de barbacoas en jardines o terrazas.

Si en los estatutos de la comunidad se prohíbe expresamente su instalación, entonces no se puede poner, pero si no hay nada sobre el tema, que suele ser lo más habitual, nos encontramos con que al no existir regulación se podría instalar.

No obstante, por otra parte tenemos en el artículo 7 de la LPH que indica: “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”. Por otra parte si pide permiso y se lo conceden entonces no hay problema.