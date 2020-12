Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 1.460 nous casos i 31 morts

D'aquesta manera, el total de confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens ascendeix a 114.890 persones. Per províncies, 110 dels nous casos estan a Castelló (12.697 en total); 474 a Alacant (39.163 en total), i 876 en la província de València (63.028 en total). A més, continua havent-hi 2 casos sense assignar.

Així mateix, s'han notificat 31 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.581 persones: 341 en la província de Castelló, 929 en la d'Alacant i 1.311 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.139 persones ingressades, huit menys que ahir, mentre que hi ha sis llits de crítics ocupats més. Així, 114 dels ingressats estan en la província de Castelló, amb 19 pacients en UCI; 300 en la província d'Alacant, 81 d'ells en la UCI; i 725 en la província de València, 140 d'ells en UCI.

D'altra banda, des de l'última actualització, s'han registrat 1.626 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 112.571 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies: 12.784 a Castelló, 38.548 a Alacant i 61.179 a València. A més, hi ha 60 altes sense assignació. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 11.268 casos actius, la qual cosa suposa un 8,91% del total de positius.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.845.205, de les quals 1.679.731 han sigut a través de PCR i 165.474 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 88 residències de majors (4 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 58 en la província de València), 16 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 9 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

A més, s'han notificat 34 residents nous positius, 18treballadors nous positius i 3 residents morts. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 21 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província d'Alacant i 12 en la província de València.