La Guàrdia Civil custodiarà els jutjats valencians per 3,4 milions a l'any

Aquest abonament correspon a l'anualitat de 2020 i s'inclou en el conveni d'encomana de gestió en matèria de seguretat que vé a renovar el que la Generalitat va firmar amb el Ministeri de l'Interior el 2014 i que s'ha anat prorrogant des d'aleshores.

Aquest nou conveni tindrà una vigència de quatre anys i l'aportació de la Generalitat per a cada anualitat es calcularà a la vista de les necessitats de vigilància i protecció plantejades per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per al parc immobiliari judicial.