Cvirus.- Sanitat realitza garbellats al personal de centres de majors i de diversitat funcional situats en zones de risc

Així ho ha assenyalat la secretària autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, després de la reunió que ha mantingut amb els representants de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana (AERTE).

Sobre aquest tema, ha explicat que l'objectiu d'aquesta mesura és "detectar com més prompte millor un possible cas de coronavirus per a evitar la transmissió del virus a persones tan vulnerables com són els majors o les persones amb diversitat funcional".

Així, ha destacat que si s'augmenten els garbellats en els centres situats en zones amb un major risc de transmissió "es poden detectar possibles asimptomàtics i evitar nous contagis". Per açò, el garbellat es realitza en aquells centres que estiguen situats en un territori que complisca amb dos condicions epidemiològiques.

D'una banda, en els departaments amb incidència acumulada de >500 casos per 100.000 habitants; i d'altra banda, en aquells municipis amb incidència acumulada de >500 casos per 100.000 habitants i >10 casos acumulats en els últims 7 dies.

Així mateix, la població diana a la qual es realitzen la prova PCR, de forma voluntària, és el personal d'aquests centres que no presenten símptomes Covid-19 o siguen contactes estrets en quarantena, aquells que presenten una IgG de serologia positiva en els últims tres mesos o els que tinguen una PDIA negativa en els últims 14 dies.

L'objectiu de la Conselleria de Sanitat és reduir la incidència de coronavirus en els centres de persones majors i de persones amb diversitat funcional. Gràcies a aquest estudi de prevalença de Covid-19 entre els professionals es pot realitzar "una detecció precoç de la infecció en personal asimptomàtic amb risc elevat per la situació epidemiològica d'un territori".

Navarro ha assenyalat que donada "l'especial vulnerabilitat" de les persones que resideixen en aquests centres resulta "necessari incrementar les mesures de prevenció per a evitar la transmissió del virus".