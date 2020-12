Mateo responde a Vox que el programa de Cintora cuesta 43.000 euros al día

Rosa María Mateo, administradora única y provisional de TVE, ha confirmado en sede parlamentaria que el coste de Las cosas claras, el programa presentado por Jesús Cintora en la parrilla de La 1, asciende a 1,3 millones de euros. De esta manera, el ente público destina un total de 43.048,38 euros por cada uno de los 32 capítulos firmados en el contrato con la empresa externa Lacoproductora SL.

Según se recoge en el documento firmado por Mateo como respuesta a la pregunta parlamentaria registrada por Vox, "el coste asociado a la contratación con Lacoproductora SL, para producir 32 capítulos de un programa magacín, asciende a 43.048,38 euros por capítulo".

Fue el pasado 16 de noviembre cuando Las cosas claras se estrenó entre críticas de sindicatos. No obstante, Mateo destacó el pasado 26 de noviembre que el programa es un "magacín" o, dicho de otra forma, un espacio de "infoentretenimiento", por lo que, al no tratarse de un programa "informativo", no están "obligados a que sea cien por cien de producción interna".

Antes del entreno de Las cosas claras, los trabajadores organizados a través del movimiento RTVESinPersonal y SinProducciónPropia Interna, junto al Consejo de Informativos, se organizaron en las redes sociales con hashtags como #DefiendeRTVE, #gobiernequiengobierne y #Noalaexternalización con apelaciones al artículo 7.5. de la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, que establece que "la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos". Esta polémica se ha reactivado este viernes tras la respuesta a Vox.