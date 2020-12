Absolt un home que humilià un altre en Facebook per la seua ideologia i li va dir "chavista, proassassí del teu poble"

La Fiscalia li demanava dos anys de presó per un delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució i, juntament amb la pena de presó, reclamava una multa de 3.600 euros i inhabilitació especial per a professió o oficis educatius en l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure per set anys.

No obstant açò, el tribunal, després d'estudiar els fets, ha decidit absoldre l'home, de 43 anys, que va publicar missatges com: "Chavista de merda, proassassí del teu poble, de voler que el teu poble passe misèries (...) Què bo va ser Francisco Franco amb els vostres avis".

En concret, va publicar a l'abril de 2017 un missatge en el seu compte de Facebook a una altra persona a la qual li deia: "Em cague en tu i el teu comunisme, chavista de merda, proassassí del teu poble, de voler que el teu poble passe misèries".

A continuació, va seguir publicant: "'Podemierdas', estàs a favor de matar el teu poble com l''inmaduro', què bo va ser don Francisco amb els vostres avis, ARRIBA ESPAÑA, vos guanyàrem en dos guerres civils i tornaríem a guanyar 'panolis'".

Un altre missatge deia: "L'únic problema és eliminar merda comunista com vosaltres. Què bo va ser don Francisco Franco amb els vostres avis. 'Rogelios' de merda a afusellar, que bla va ser don Francisco Franco amb els vostres avis (...) 'Podemierdas' vos donava 'p'al pelo'".