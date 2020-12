Victoria Federica, vista de nuevo saltándose el toque de queda junto a su pareja y sus amigos

Victoria Federica continúa ignorando las medidas de seguridad impuestas por la Comunidad de Madrid. Pese a que la nieta del rey Juan Carlos sabe que está en el punto de mira tras haber cometido varias infracciones, la joven parece hacer caso omiso de, entre otras normas, el toque de queda.

Los reporteros de Europa Press vieron a la hija menor de la infanta Elena acompañada de su pareja, Jorge Bárcenas, y otros amigos en un coche que salió de una vivienda pasadas las doce de la noche. La norma del gobierno de la Comunidad de Madrid establece que no se puede estar en la calle entre las 0:00 y las 6:00 horas.

La joven ya ha sido vista en incontables ocasiones acudiendo a fiestas en las que no se respetaba la distancia de seguridad o no se llevaba mascarilla o en la calle cuando no se puede estar, como en esta última ocasión.

Aunque Victoria Federica parecía enfadada y no ha querido comentar nada al respecto, no parece estar cómoda al darse cuenta de que vuelve a ser noticia por no hacer las cosas bien. Además, en pleno estado de alarma, fue vista en Jaén, donde fue a pasar el confinamiento junto a su pareja y un amigo, algo que tampoco gustó a la opinión pública.

La tensión en la joven es palpable y, a pesar de que suele mantenerse en silencio ante los reporteros, ha mostrado su rechazo a que muchas de las veces que se salta las medidas sanitarias se convierta en noticia y le cree un aluvión de críticas en las redes sociales.