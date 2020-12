Coronavirus.- Barceló assegura que els casos estan baixant "amb goteig" però no hi ha pressió assistencial inassumible

Barceló ha realitzat aquestes declaracions davant els periodistes després de mantindre una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a analitzar la situació sanitària de la província de Castelló en ser preguntada per què l'aplanament de la corba és inferior a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, ha explicat que la Comunitat Valenciana ha mantingut sempre una posició "molt lineal" des del principi, "sense pics altíssims com en altres comunitats autònomes", i que ha estat molt poc de temps per sobre de la mitjana, "i això es deu a l'èxit del control dels brots".

"Som la comunitat que més brots notifica, i és cert que, sense arribar als nivells de la resta de comunitats en nombre de casos en aquesta segona onada, costa baixar, i estem baixant amb goteig, però el més important és que no tenim una pressió assistencial que no es puga assumir, ja que la mateixa ha baixat tant en hospitalització com en UCI, i és una bona notícia", ha afegit.

Barceló ha subratllat que la situació de la segona onada no és pitjor que la de la primera, ja que els nombres mostren que en la primera va haver-hi un major nombre de persones que van contraure el COVID, major nombre de persones hospitalitzades i major nombre de persones en les UCI.

"Tampoc és que açò siga per a celebrar-ho, sinó tot el contrari, tenim encara una transmissió alta, una hospitalització alta, però res a veure amb la primera onada, ni tan sols respecte als morts, que en la primera onada en les residències va representar el 38 per cent i en la segona onada representa el 19 per cent", ha dit la consellera, qui ha insistit que la virulència de la primera onada "res té a veure amb la segona".