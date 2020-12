El PP demana la compareixença urgent de Puig perquè done explicacions sobre l'arribada de migrants a la Comunitat

Sobre aquest tema, la presidenta del PP, Isabel Bonig, en roda de premsa, ha qualificat d'"indignant" el que està passant i ha assenyalat que "si açò és greu, és moltíssim més greu que es faça en un moment de crisi sanitària" quan "tots hem de complir les normes perquè ens juguem moltíssim". Per açò, ha demanat "més mitjans, PCR i personal".

Bonig ha assenyalat que han reclamat la compareixença de Puig per a "saber si és veritat que estan arribant migrants i com venen, perquè algú pagarà els bitllets, els pujarà als avions i ordenarà que vinguen a la Comunitat, i on estan totes aquestes persones".

En eixe sentit, ha recalcat que estem en una crisi sanitària i hi ha una normes de Salut Pública que "tots hem de complir". Per açò, ha urgit Puig al fet que informe si aquests migrants venen amb proves PCR fetes o se'ls fa ací, i en el cas que donen positiu "on guarden la quarantena perquè es complisquen els protocols i no hi haja contagis massius".

CANTÓ: "EL GOVERN MENTEIX DE NOU"

També de l'oposició, el líder autonòmic de Cs, Toni Cantó, ha denunciat que "el Govern menteix de nou" amb l'arribada d'immigrants, després de recordar que el ministre d'Interior, "va arribar del Marroc dient que anava a solucionar el problema i que no s'estaven fent trasllats".

Cantó ha exigit saber quins criteris van motivar el trasllat i en quines condicions es va dur a terme, a més de lamentar que hi haguera "centenars de persones sense control mentre els valencians pateixen limitacions en els seus desplaçaments". "És molt preocupant", ha advertit a preguntes dels periodistes, exigint transparència amb l'entrada de migrants a Espanya i "assegurar que no va a haver-hi cap problema sanitari".

Vox, per la seua banda, urgeix mesures per a "frenar la invasió d'immigrants il·legals a la Comunitat Valenciana" com la suspensió de l'expedició de visats d'entrada a Europa a tots els ciutadans d'Algèria, el Marroc i Mauritània "mentre aquests països no readmeten als irregulars".

En una proposició no de llei (PNL) registrada en Les Corts, exigeix al Consell que inste el Govern a parar "l'onada massiva d'immigració irregular cap a les costes espanyoles", així com que demane a les institucions europees perquè imposen sancions econòmiques als tres països i denuncie davant organismes internacionals "l'agressió que pateix Espanya per part dels estats del nord d'Àfrica en no controlar el trànsit irregular de persones".