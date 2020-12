Puig sobre els immigrants arribats a la Comunitat Valenciana des de Canàries: "No són vols noliejats per ningú"

"El que cal fer a cada moment és veure de quina forma es dona resposta a les situacions que poden ser irregulars", ha afegit.

Puig s'ha manifestat així davant els mitjans després de mantindre una reunió amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a analitzar la situació sanitària de la província de Castelló en ser preguntat sobre aquest tema.

El cap del Consell ha indicat que, encara que no té tota la informació sobre aquests immigrants, la qual cosa se'n va a fer, en qualsevol cas, per part del Govern valenciana és que qualsevol persona que arribe a la Comunitat Valenciana en condició no regular "s'atinga als criteris sanitaris".

"Nosaltres el que hem fet amb la immigració que ha vingut a través de pasteres en moments determinats és cooperar amb el Govern d'Espanya per a donar una solució a través del subministrament dels PCR i d'intentar garantir l'aïllament quan és necessari, sobretot posant al servici de l'Estat les nostres instal·lacions, bàsicament a Alacant, que és on han arribat les pasteres", ha dit.

Segons Puig, el Govern valencià vol garantir la salut de tots els valencians i, per açò, -ha subratllat- qualsevol persona que arribe a la Comunitat Valenciana "ha de tindre el tractament adequat, digne i humà, però que garantisca la seua salut i la dels altres".

El president ha assenyalat que la posició del Consell és de "cooperació i solidaritat", però -ha afegit- "davant el procés migratori, hi ha una alta responsabilitat de la UE". "Espanya és frontera amb Africa i, per tant tant, tant Espanya com Itàlia necessitem el màxim suport de la UE i una política migratòria coherent amb els principis fundacionals de la UE"