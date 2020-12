Coronavirus.- L'oci nocturn pot reobrir en horari diürn per a oferir activitats "compatibles amb la seua llicència"

En concret, els locals podran tornar a servir copes i realitzar les activitats que duien a terme normalment, encara que no podran dedicar-se a altres diferents de restauració, segons han precisat a Europa Press fonts de la Conselleria de Sanitat.

Així s'explica en una resolució de les Conselleries de Sanitat i Justícia, publicada aquest dimecres en un Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) extraordinari, que explica que l'exercici de l'activitat "s'ajustarà a les mesures preventives, limitacions d'aforament i altres condicions establides per la normativa sanitària vigent per als establiments d'hoteleria i restauració, incloses les limitacions horàries".

L'autorització, que està en vigor des del moment de la seua publicació en el DOGV, serà aplicable als establiments de sales de festes, discoteques i sales de ball, que acrediten mitjançant la presentació d'una declaració responsable davant l'Ajuntament que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, guardant els aforaments i distàncies disposats en les mesures establides per la normativa sanitària vigent per als establiments d'hoteleria i restauració.

"En els locals amb espai destinat a pista de ball o similar, no podrà ser destinat a l'ús habitual, però podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules. No es permet el ball i el consum serà sempre assegut en taula", detalla la resolució.