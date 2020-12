Una experiencia paranormal de Miguel Herrán "acojona" a Pablo Motos

El hormiguero recibió este martes la visita de Carolina Yuste y Miguel Herrán, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Hasta el cielo, que se estrenará en cines el próximo 18 de diciembre.

Tras charlar sobre el filme y de algunas anécdotas personales con Pablo Motos, hicieron su aparición Trancas y Barrancas con su sección 'Tu x mí yo x ti', donde los invitados sacan a la luz datos curiosos de su vida.

Uno de los más inquietantes fue el que contó el actor de La casa de papel. Las hormigas le preguntaron a Yuste que experiencia paranormal había vivido su compañero y, pese a que ella eligió que "me encantaría que fuera que ha visto un ovni rosa", se equivocó, ya que la correcta fue que había entrado en una casa encantada.

"Cuando estuve en cuarentena me quedé con un amigo en el pueblo, allí hay una casa muy famosa que se llama El castaño oscuro y que tiene muchas historias inquietantes. Una de ellas, la que considero real, es la de un hombre que se mudó allí con su familia", comentó Herrán.

Y continuó narrando la historia: "La niña pequeña murió ahogada en un estanque que hay en la parte de atrás y al poco, la madre murió de cáncer. Él decidió dejar la casa de un día para otro porque no quería saber nada de ella y se la regaló a una orden religiosa".

Carolina Yuste, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Muchos hemos entrado en esa casa y no hemos visto nada raro. Pero durante la cuarentena entré con un colega que es cámara y en la parte de arriba, donde está la librería, vimos un armario con bombillas", recordó el actor.

Según contaba la historia, Yuste le miraba con asombro, pero Herrán siguió contando lo que había vivido: "Él vio que, apuntando el haz de luz de la linterna a las bombillas, detrás del armario había algo. Empujó el fondo y descubrió una habitación secreta donde había tres jaulas de metro cincuenta".

"Nos fuimos acojonados, se lo conté a un amigo de Madrid y me dijo que quería verlo. Hay que decir que él ha vivido experiencias cercanas a la muerte y tuvo un accidente en parapente, fue tetrapléjico y es de las pocas personas que ha vuelto a caminar", afirmó el invitado.

Carolina Yuste y Miguel Herrán, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Herrán destacó que "según entró en la casa se puso rígido, eso a él le cuesta mucho, y empezó a recorrerla como si la conociera. Le dije que me estaba acojonando y cuando nos íbamos me dijo que quería quedarse un rato. Le saqué tirándole del brazo y según cruzó la puerta empezó a hiperventilar".

"Se cayó al suelo, se quedó rígido y en el coche reaccionó y me pidió que le sacara de allí. Cuando ya estábamos un poco lejos me contó que desde que pisó la casa había tenido la sensación, por primera vez en su vida, de no estar solo y sentirse acompañado", recordó.

"Había una voz que le decía que, si se quedaba ahí, iba a estar bien. Le mandé a tomar por culo y no he vuelto a entrar", concluyó la historia el actor, dejando a su compañera, a Motos, a las hormigas y a los espectadores con la boca abierta.

El presentador solo acertó a decir: "Vamos a beber agua", mientras hacía una pausa para asimilar la anécdota del actor. "Vaya historia... Te he visto –dirigiéndose a la actriz- con los ojos fuera de las órbitas", añadió Motos.

"Como este es un programa de contrastes, vamos a entregar La tarjeta de El hormiguero a un espectador porque no se me va a olvidar la historia, hay una película ahí, y cuando acabe el programa me cuentas", le dijo a Herrán, "porque después de este relato, todo me acojona", señaló el valenciano.