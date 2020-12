Mamen Mendizábal, obligada a pedir disculpas por usar una imagen equivocada en 'Más vale tarde'

La presentadora Mamen Mendizábal tuvo que pedir disculpas este lunes después de que Más vale tarde incluyera por error una fotografía del exfiscal José María Mena Álvarez en la lista de exmilitares que han firmado un manifiesto contra "el deterioro de la democracia" en España.

El programa de LaSexta informó sobre el documento encabezado por el teniente general Emilio Pérez Alamán, el almirante José María Treviño y el teniente general Juan Antonio Álvarez Jiménez, y que había sido suscrito por generales, oficiales, legionarios y soldados, sin percatarse de que la infografía usada para la noticia incluía a José María Mena Álvarez, que ilustraba el nombre de José María Mena, teniente general con el que el jurista no tiene nada que ver.

Por este motivo, la periodista pidió perdón en directo: "Hemos puesto una foto del exfiscal Mena cuando queríamos poner una del exmilitar Mena. Mis más sinceras disculpas al exfiscal Mena al que no le va a gustar nada ver su cara implicada en este chat de la vergüenza ni en manifiestos golpistas de ningún tipo".

El fallo no pasó inadvertido para algunos espectadores, quienes comentaron en Twitter que el espacio de Atresmedia había metido la pata. "Me he asustado cuando habéis puesto la foto del fiscal Mena" o "José María Mena es un luchador por la Democracia. Por favor corregid el error" son algunos de los mensajes.

