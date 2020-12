Marc, en '¡Ahora caigo!': "He venido a concursar para vengar a mi hermano"

"¿No tendrás un hermano gemelo?", le preguntó Arturo Valls a Marc cuando el barcelonés se presentó antes de enfrentarse a Sandra, la participante de la trampilla central del concurso de Antena 3.

"He estudiado criminología, pero estoy trabajando de seguridad privada. No sé si te suena eso porque hace un mes vino mi hermano gemelo (Aleix)", señaló el concursante, que añadió: "Lamentablemente él no se llevó nada, pero vengo a vengarlo".

El presentador de ¡Ahora caigo! reaccionó con sorpresa ante la afirmación del barcelonés, que también comentó que "si tengo suerte y gano los 100.000 euros, me gustaría irme a vivir con mi novia, les devolvería a mis padres el dinero que han invertido en mis estudios y, si me sobra algo, para una moto o un viaje en familia".

Marc, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Marc acertó cuatro preguntas, una de ellas apurando tras un rebote de una cuestión que no supo responder Sandra. Pero a la quinta, llegó el error: "Durante sus años de juventud, este famoso naturalista inglés formó parte de un club gastronómico en el que se probaban carnes exóticas".

El concursante probó varias combinaciones, acertando el nombre, pero fallando el apellido, ya que se trataba de Charles Darwin: "Me he liado y he pensado en cocineros por lo de las carnes", admitió Marc.

"Que pena, ninguno de los hermanos...", señaló Valls, a lo que el barcelonés le contestó: "He estado a punto de vengarle, espero que se sienta orgulloso de mi. He contestado más que él", llegó a decir antes de caer por la trampilla y quedar eliminado.